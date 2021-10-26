«Халык Банк Кыргызстан» запускает акцию по картам Visa!

Получите радостные эмоции и приятные впечатления — участвуйте в акции по картам Visa от «Халык Банка Кыргызстан»! Оплачивайте покупки картой Visa и получите возможность выиграть PRO-версии продуктов Apple.

Это производительный iPad Pro 12.9 дюйма с великолепным XDR-дисплеем за третье место, за второе место — это iPhone 13 Pro с невероятной камерой с режимом «Киноэффект», за первое место — это MacBook Pro 13 дюймов с мощнейшим чипом М1.

Чтобы стать участником акции и получить возможность выиграть продукцию Apple, необходимо выполнить следующие условия:

— быть держателем карты Visa от ОАО «Халык Банк Кыргызстан» (Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum);

— подключить мобильный интернет-банкинг MyHalyk от «Халык Банка Кыргызстан»;

— совершить за период проведения акции минимум пять безналичных платежей картой Visa на общую сумму 5 000 сомов и более.

В акции не могут участвовать сотрудники банка, лица, связанные с банком особыми отношениями и юридические лица.

Даты проведения акции:

с 15.10.2021 по 15.01.2022 включительно. Подведение итогов — 25.01.2022.

Ознакомьтесь с условиями и участвуйте в акции по картам Visa. MacBook, iPhone и iPad ждут вас!

☎ 8008;

☎+996 312 988 330;

☎+996 706 988 330 — WhatsApp.