«Халык Банк Кыргызстан» и Visa запустили новую систему оплаты

«Халык Банк Кыргызстан» и Visa объявили о запуске первого коммерческого проекта Visa Tap to Phone в Кыргызстане.

«Халык Банк Кыргызстан» совместно с платежной системой VISA впервые на финансовом рынке Кыргызстана запустили технологию Tap to Phone, которая позволяет предпринимателям использовать смартфон в качестве POS-терминала для приема оплаты в одно касание без дополнительного оборудования. Этот экономически выгодный инструмент помогает предприятиям легко стать частью цифровой экономики и улучшить оборот, обеспечивая прием бесконтактных платежей повсеместно и в любое время.

Технология Visa Tap to Phone предназначена для малых и средних торгово-сервисных предприятий и позволяет им принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона, без дополнительного оборудования.

Чтобы начать принимать оплату по данной технологии, владельцам предприятий малого и среднего бизнеса необходимо установить бесплатное приложение HalykPosKG из PlayMarket на Android смартфон с модулем NFC (NFC — Near Field Communication, технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами.)



HalykPosKG — мобильное приложение в смартфоне с NFC-чипом, которое имеет весь функционал POS-терминала. Продукт поможет бизнесу сэкономить, а для потребителей расширить число торговых точек, где можно расплатиться с помощью платежных карт. Еще одним ключевым преимуществом устройства является безопасность мобильных терминалов оплаты, которые не хранят считанную с карточки информацию, а передают ее в зашифрованном виде в службу процессинга.

«Халык Банк Кыргызстан» стал первым банком в Кыргызской Республике, предложившим полностью функциональное решение Visa Tap to Phone, доступное любому торгово-сервисному предприятию в стране.

Как отмечают в банке, принимать платежи через смартфон вместо терминала могут предприниматели, занимающиеся в различных сферах услуг, в том числе:

продажа товаров и услуг;

доставка товаров, работа курьеров;

торговые представители;

выездные мероприятия;

транспортные услуги, грузоперевозки;

такси;

малые и средние торгово-сервисные компании.

Кыргызстан динамично развивается в сфере безналичных платежей. Таким образом, малый и средний бизнес, который составляет основу экономики страны, должен успешно функционировать в цифровой среде и уметь привлекать клиентов, ориентированных на онлайн-формат, проявляя гибкость и адаптацию к новым реалиям.

«Халык Банк Кыргызстан» — первый банк в Кыргызстане, который внедрил технологию Tap to Phone в партнерстве с Visa. Данная технология позволит бизнесу сэкономить средства на покупке POS-терминала, а держателям карт получить возможность оплаты там, где ранее не принимались безналичные платежи. Если раньше для приема оплаты требовалось дополнительное устройство, то сейчас нашим клиентам достаточно установить приложение HalykPosKG на смартфон. Задача, которая перед нами стояла, — это сделать жизнь представителей малого и среднего бизнеса проще и удобнее», — рассказала Алия Чыныбаева, председатель правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

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ОАО «Халык Банк Кыргызстан» — дочерняя организация крупнейшего банка Казахстана АО «Народный Банк Казахстан». Банку присвоены показатели международных рейтинговых агентств: «BBB-» Fitch Ratings, «BB» Standard&Poor, «Baa2» Moody’s Investors Service. «Халык Банк Кыргызстан» образован в 2004 году и более 16 лет успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана. Имеет разветвленную сеть территориальных отделений — более 35 по всему Кыргызстану. По виду деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка. Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах, установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, США, России и Казахстана. Для получения дополнительной информации посетите сайт: http://halykbank.kg/

Visa Inc. (NYSE: V) является мировым лидером в области цифровых платежей. Наша миссия ‒ объединить мир посредством наиболее инновационной, надежной и безопасной платежной сети, что позволяет потребителям, бизнесу и экономике в целом планомерно развиваться. Наша новейшая глобальная технологическая сеть VisaNet обеспечивает надежные и безопасные платежи по всему миру, и может обрабатывать более 65 тысяч транзакций в секунду. Компания Visa уделяет большое внимание инновациям, что является катализатором быстрого роста connected commerce, в условиях которой практически любое подключенное устройство способно осуществлять платежи, и таким образом приближает переход к будущему без наличных — для всех и везде. По мере того, как происходит переход от аналоговых технологий к цифровым, Visa использует свой бренд, продукты, экспертов, сеть и масштаб для трансформации коммерции. Для получения дополнительной информации посетите сайт usa.visa.com/about-visa, www.visa.com.kz, https://cis.visa.com/ru_TJ