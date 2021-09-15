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Бизнес

Крутые возможности сети О! и приложения «Мой О!» для студентов!

Что еще нужно студенту, если не безлимит на разговоры и соцсети? Все это есть в тарифе «Переходи на О! Студент Онлайн».

Но не только! Еще и полезные ресурсы для учебы. Тариф забит безлимитами по полной всего за 105 сомов в неделю:

  • БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети О!;
  • БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет-трафик на Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», WhatsApp, Telegram, ZOOM, Skype, Google Classroom, KelВil и бесплатные образовательные сайты вузов КР;
  • если и этого не хватило, то есть +8 ГБ скоростного интернета.

Тариф для нового поколения, для тех, кто не помнит себя без цифровых технологий:

Регистрируйся онлайн в приложении «Мой О!» или приходи подключаться в O!Store. Если уже проходил регистрацию раньше, просто набирай команду *155*84#. Подключиться могут только студенты вузов КР с действующим студенческим билетом и паспортом. Подробнее на сайте o.kg.

Приложение «Мой О!» пригодится не только для подключения выгодного тарифа, но и как суперудобный электронный кошелек:

  • во-первых, можно получать скидки при оплате разных услуг через кошелек «О!Деньги»;
  • во-вторых, родители могут посылать на кошелек деньги, которые студенты могут обналичить в любом O!Store. Для этого теперь необязательно идти в банк, ждать очереди на оформление, заполнять бланки. Необязательно даже выходить из дома — завести кошелек можно дистанционно, через номер вашего телефона за 5 минут, просто пройдите идентификацию в приложении с паспортом. Средства можно отправить через фирменные терминалы О! на номер кошелька «О!Деньги» из любой точки страны, а получатель может прийти с паспортом в любой O!Store и получить наличку за пару минут.

Что удобно — абонентов О! и пользователей кошелька «О!Деньги» обслуживает крупнейшая сеть магазинов O!Store, которая насчитывает более 100 филиалов по всей республике. Пополнение баланса доступно в широкой терминальной сети в шаговой доступности.

Обналичивание доступно только для электронных денег с кошелька «О!Деньги». Эмитент электронных денег «О!Деньги» — ОАО «Дос-Кредобанк», лиц. НБ КР № 037. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/207159/
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