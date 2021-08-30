MegaCom: Работаем на благо родины!

Завтра, 31 августа, наша страна празднует 30-летие со дня провозглашения Кыргызской Республики суверенным демократическим государством.

День независимости — один из главных праздников нашей родины. Он символизирует национальное единение, согласие и высокую ответственность за будущее государства, его экономическое процветание и рост благосостояния населения.

Важным звеном развития экономики Кыргызстана, несомненно, являются крупные социально ответственные отечественные предприятия, в число которых входит и компания MegaCom (ЗАО «Альфа Телеком»). Оператор сотовой связи MegaCom, руководствуясь девизом «Работаем на благо родины», является одним из лидеров по охвату сети 2G/3G/4G в стране, обеспечивая мобильной связью до 99 процентов населенной территории Кыргызстана.

Компания на постоянной основе развивает и модернизирует сеть, которая соединяет тысячи населенных пунктов республики. Благодаря непрерывной работе за 15 лет оператору MegaCom удалось увеличить пропускную способность сети примерно в 26 тысяч раз, при этом цена на интернет снизилась почти в 5 тысяч раз. Оператор многократно расширил географию международного роуминга — до более чем 260 компаний-партнеров в 2021 году, что позволяет абонентам оставаться на связи более чем в 170 странах мира.

MegaCom с гордостью заявляет, что 100-процентный государственный пакет акций компании обеспечивает бюджетные поступления с каждого заработанного сома.

Так, с 2009-го по июль 2021 года ЗАО «Альфа Телеком» пополнило бюджет страны на сумму свыше 33,3 миллиарда сомов, за что мобильного оператора неоднократно удостаивали звания «Лучший налогоплательщик Кыргызской Республики».

За прошедший год компании MegaCom удалось реализовать ряд крупных цифровых инициатив. В частности, ЗАО «Альфа Телеком» как оператор национальной системы маркировки товаров в КР успешно внедрило проекты по маркировке обуви и товаров легкой промышленности. На уровне правительства Кыргызской Республики был презентован проект по маркировке табачной и алкогольной продукции. Для удобства граждан оператор MegaCom в партнерстве с министерствами и ведомствами республики расширил перечень госуслуг, реализовав возможность онлайн-оформления и оплаты важных документов (справки о наличии/отсутствии судимости, электронного патента и так далее).

Регулярная социально-благотворительная деятельность MegaCom составляет часть корпоративной стратегии компании. На протяжении 15 лет оператор оказывает активную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, патронируемым домам престарелых и детским домам, расположенным в разных уголках страны, стараясь удовлетворить основные потребности социально уязвимых кыргызстанцев.

Важное значение компания уделяет поддержке сферы здравоохранения, в частности в борьбе с пандемией COVID-19. За последний год MegaCom обеспечил бесплатной связью порядка 30 тысяч медработников, а также около 300 тысяч учителей, студентов и школьников. Кроме того, оператор организовал раздачу гуманитарной помощи малоимущим семьям по всей республике. Для стационарных медицинских учреждений Кыргызстана были закуплены необходимое оборудование и расходные материалы.

Стремясь всегда находиться в движении, MegaCom регулярно поддерживает крупнейшие культурно-спортивные мероприятия государственного масштаба, выступая в качестве генерального партнера.

По случаю 30-летия независимости Кыргызской Республики компания MegaCom желает соотечественникам доброго здоровья, оптимизма и достатка во имя благоденствия и развития прекрасной кыргызской земли. Пусть в вашем доме всегда царят благополучие и гармония, а рядом будут самые близкие!