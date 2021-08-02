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Бизнес

Нужен быстрый кредит без залога? Тогда вам в «Керемет Банк»!

Летний период — это сезон отпусков, ремонта и строительства, а также новых перспектив для расширения различных видов бизнеса... Это сезон, когда деньги часто нужны здесь и сейчас.

«Керемет Банк» решил помочь своим клиентам и закрыть все вопросы с быстрым предоставлением денежных средств, повысив суммы беззалогового кредитования практически для всех категорий клиентов и охватив все возможные цели:

  • до 100 тысяч сомов — кредиты без залога и поручительства;
  • до 200 тысяч сомов — кредиты без залога;
  • до 300 тысяч сомов — кредиты без залога для повторных клиентов.

Малому и среднему предпринимательству данное предложение будет интересно для развития своего бизнеса в рамках кредита «Деловой рост». Физические лица смогут решить свои бытовые вопросы, воспользовавшись беззалоговым потребительским кредитом «На все случаи жизни» или кредитной картой Visa Credit, удобной для безналичных расчетов. Зарплатные проекты, обсуживающиеся в ОАО «Керемет Банк», также не остались без внимания, для данной категории клиентов увеличены максимальные суммы кредитования без залога — до 200 тысяч сомов по программе «Пять зарплат».

Максимальные суммы, процентные ставки и условия беззалогового кредитования по каждому продукту можно посмотреть на сайте банка.

Если остались вопросы, обращайтесь в точки обслуживания банка, в круглосуточный контакт-центр по телефонам 0(312) 55 44 44 или (0 557) 55 44 44 — WhatsApp, а также через социальные сети и корпоративный сайт банка.

«Керемет Банк» — БАНК ВОЗМОЖНОСТЕЙ!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/202883/
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