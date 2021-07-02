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Бизнес

G-Drive — движущая сила. Получайте в два раза больше баллов весь июль

Движущая сила — это топливо для наших достижений. С ней мы способны на большее: она помогает нам быть быстрее, сильнее себя, достигать самых амбициозных целей. Воспользуйтесь движущей силой G-Drive: весь июль заправка высокотехнологичным топливом приносит в два раза больше бонусов на карту лояльности!

Чтобы получить в два раза больше баллов, просто заправьте любой объем G-Drive 95 или G-Drive 92 и приложите карту лояльности. Баллы автоматически вернутся на карту, и их можно будет потратить на топливо или товары на АЗС за исключением табачной и алкогольной продукции по курсу 1 балл = 1 сом. Акция действует с 1 по 31 июля.

Чем выше статус бонусной карты, тем больше вернется баллов. Вот так считаются баллы в зависимости от статуса:

 

По акции заправляться G-Drive дешевле, чем обычным бензином. Во время акции вы сможете заправить премиальный G-Drive за ту же цену или даже дешевле, чем обычный бензин. Разница зависит от статуса карты лояльности:

  • «Серебро» — литр G-Drive с учетом разницы стоимости в 1 сом и возврата баллов будет так же, как обычный бензин;
  • «Золото» — литр G-Drive будет на 0,25 сома дешевле, чем обычный бензин;
  • «Платина» — литр G-Drive будет на 0,5 сома дешевле, чем обычный бензин.

Как узнать статус карты. Статус карты можно проверить в личном кабинете или в бесплатном мобильном приложении «АЗС Газпромнефть Кыргызстан». Нужно просто ввести номер карты лояльности, пароль от личного кабинета или разовый пароль, который вам пришлют при первом входе.

Чем G-Drive лучше обычного бензина. Топливо увеличивает мощность двигателя, улучшает динамику разгона и защищает двигатель, продлевая срок его службы:

  • Надежно защищает двигатель. Моющий компонент в составе G-Drive снижает уровень отложений на впускных клапанах и инжекторах более чем в 10 раз*, а также предотвращает образование новых. Регулярная заправка G-Drive позволяет сохранить заводские регулировки систем топливоподачи двигателей новых автомобилей, а у автомобилей с пробегом заводские регулировки восстанавливаются до оптимального уровня.
  • Увеличивает мощность двигателя до 12 процентов. Другой особый компонент в составе G-Drive уменьшает коэффициент трения в двигателе и тем самым способствует повышению его КПД.
  • Улучшает динамику разгона до 1,8 секунды. На G-Drive Volkswagen Golf с объемом 1,6 литра разогнался с 50 до 100 километров в час на 1,8 секунды быстрее, чем на обычном топливе. Это — исследования в независимом европейском испытательном центре.

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/199709/
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