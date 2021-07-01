Программа лояльности сети АЗС «Газпромнефть» стала еще выгоднее

С 1 июля 2021 года на карте можно хранить больше баллов. И баллы начисляют без ограничений по количеству посещений АЗС, объему нефтепродуктов и сумме сопутствующих товаров. Например, теперь баллы начислят, если вы купите сопутствующие товары на сумму больше 4 тысяч сомов в сутки. И начислят баллы, если вы в сутки заправите больше 100 литров любого топлива.

Зачем нужны баллы. Баллы можно использовать на АЗС — заправить топливо или купить товары в магазинах за исключением табачной и алкогольной продукции по курсу 1 балл = 1 сом. Если вы заправитесь или купите что-то на АЗС в день рождения, «Газпромнефть» автоматически зачислит вам на карту 100 баллов. Использовать баллы необходимо в течение трех лет с момента их начисления.

Почему участвовать в программе лояльности выгодно. Участники получают баллы с каждой заправки или покупки на АЗС сети «Газпромнефть» и могут участвовать в специальных акциях.

Полезные ссылки:

Как стать участником программы лояльности

Как копятся и считаются баллы

Как использовать баллы

Частые вопросы и ответы по программе лояльности