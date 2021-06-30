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Бизнес

Итоги акции от «Газпромнефть»: кто выиграл более 1 500 000 баллов?

Акцию «Нам по пути 5 лет!» запустили в честь пятилетия программы лояльности «Сапарыбыз бир». Чтобы участвовать, нужно было просто заправляться или покупать товары на заправочных станциях сети «Газпромнефть»* с 26 апреля по 20 июня с использованием карты лояльности. За сумму покупок в 1 тысячу сомов участнику программы выдавался один виртуальный билет.

Где посмотреть розыгрыши. Смотрите по ссылкам три розыгрыша: первый, второй и финальный. Они прошли в прямом эфире Instagram сети «Газпромнефть» в Кыргызстане. Всего разыграли 1 миллион 500 тысяч баллов с помощью генератора случайных чисел и при независимых экспертах.

Как еще узнать, кто победил. Скачивайте списки победителей по ссылкам. Еще их можно посмотреть на любой АЗС или уточнить по номеру 5151. Звонок с мобильного бесплатный.

Как получить призы. 999 баллов «Газпромнефть» начислит автоматически на карту лояльности, а обладателям сертификатов на 45 тысяч баллов нужно прийти в офис компании «Газпром нефть Азия» за призом. С ними свяжутся сотрудники компании и объяснят, когда и где можно получить сертификат.

Баллы можно использовать на АЗС «Газпромнефть» — чтобы заправить топливо или купить товары в магазинах.

Почему участвовать в программе лояльности выгодно. Участники получают баллы с каждой заправки или покупки на АЗС сети «Газпромнефть» и могут участвовать в специальных акциях. Например, акция «Нам по пути 5 лет!» проходила специально для участников программы лояльности. Баллы на бонусной карте можно потратить на топливо или любые другие товары в магазинах на АЗС в течение трех лет с момента их начисления. С 2016 года к программе лояльности присоединилось более 250 тысяч автовладельцев.

Полезные ссылки:

Акция «Нам по пути 5 лет!»
Как стать участником программы лояльности
Как копятся и считаются баллы
Как использовать баллы
Частые вопросы и ответы по программе лояльности

*Согласно правилам программы лояльности «Сапарыбыз бир», табачная и алкогольная продукция исключены из системы покупок за баллы на АЗС «Газпромнефть».

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/199465/
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