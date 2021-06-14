Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов

Завершился первый турнир по мини-футболу среди корпоративных клиентов ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», он охватил 37 компаний-клиентов банка из Ошской, Иссык-Кульской областей и Бишкека. Отличительной чертой турнира стала удивительная атмосфера спортивного праздника, неповторимый азарт и восторг соревнования, который ощущали футболисты. Положительный эмоциональный настрой буквально витал в воздухе.

Как отметил председатель правления «Коммерческого Банка КЫРГЫЗСТАН» Жаркынбек Сагындыков: «Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» можно смело назвать кубком дружбы и сотрудничества, так как партнерские отношения и корпоративная культура крепнут и развиваются не только в финансовой сфере, но и на спортивных площадках. Мы благодарим всех участников и партнеров турнира за настоящий праздник футбола и спорта, за комфортную дружескую атмосферу и поддержку этого начинания».

Во время турниров каждая из команд участников показала неудержимое стремление к победе, демонстрируя умение выстраивать грамотную тактику и стратегию, а также крепкий командный дух. Футбол — это не просто игра, это колоссальная энергетика, эмоции, вдохновение, и в то же время — четкая система, командная работа. И участники еще раз это доказали.

Для «Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН» важно развивать культуру и спорт в Кыргызской Республике, и турнир за «Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» для клиентов был задуман прежде всего для того, чтобы дать почувствовать компаниям, обслуживающимся в банке, единство интересов и искреннюю заботу о каждом клиенте и о развитии футбола — одном из самых популярных в мире командных видов спорта.

В бизнесе и спорте есть много общего — нацеленность на результат, необходимость постоянной работы для его достижения и глубокая любовь к делу, которым занимаешься, и команды-участники на собственном примере подтвердили эту метафору.

По завершении турнира участники выразили готовность участвовать в будущих подобных соревнованиях, закладывая основу для продолжения доброй спортивной традиции. Поэтому со всей уверенностью можно сказать, что турнир по мини-футболу нашел своих горячих поклонников и, значит, турнир будет становиться регулярным, увеличивая свои масштабы и привлекая под знамена спорта все больше и больше клиентов «Коммерческого Банка КЫРГЫЗСТАН».