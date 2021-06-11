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Бизнес

«Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР

«Керемет Банк» внес свой вклад в улучшение экологии и облика столицы, передав мэрии Бишкека саженцы для озеленения парка «Ынтымак-2». В связи с жизненно важным значением зеленых насаждений для города и растущей популярностью парков среди горожан работники «Керемет Банка» совместно с муниципалитетом организовали экоакцию, посвятив ее 30-летию независимости Кыргызской Республики.

И. о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов, принявший участие в экоакции «Керемет Банка», поблагодарил банковских работников за внесенный вклад в озеленение столицы и в особенности за выбор в пользу лиственных пород деревьев.

 

Благодаря этой прекрасной инициативе теперь аллеи парка «Ынтымак-2» украшают 30 саженцев лип и 30 кленов (липа мелколистная и клен платанолистный), безвозмездно предоставленных «Керемет Банком».

  • Липа мелколистная — дерево до 30 метров высотой с компактной овальной кроной и стройным стволом цилиндрической формы.
  • Клен платанолистный — крупное листопадное дерево со стройным стволом и широкой, густой и шаровидной кроной.

Выбор в пользу данных пород деревьев был сделан по рекомендации научных сотрудников Ботанического сада имени Энвера Гареева и в рамках утвержденного проекта парка «Ынтымак-2». Липа и клен обладают весомыми преимуществами: наиболее широко используются в садах и парках, чувствительны к засухе, хорошо переносят городские условия, благоприятно влияют на экологию и задерживают пыль.

Председатель правления «Керемет Банка» Рысбек Токтогул вспомнил, как «в былые времена Бишкек (ранее Фрунзе. — Прим.) слыл самым зеленым городом среди всех советских республик, и выразил надежду на то, что благодаря таким акциям любимому Бишкеку в скором времени можно вернуть былую славу самой зеленой столицы на просторах СНГ». И подытожил: «Нам, представителям бизнес-сектора, небезразлично, каким увидят Кыргызстан наши потомки. В «Керемет Банке» рады, что банк сообща с мэрией вносит вклад в благоустройство нашей столицы».

Если мы хотим жить в самой зеленой стране на планете, то каждый должен осознать, что несет ответственность за место, в котором живет. 

Рысбек Токтогул
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/197338/
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