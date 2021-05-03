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Бизнес

Beeline направил гуманитарную помощь пострадавшим в Баткене

Сотовый оператор «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) не остается в стороне в тяжелый период для страны и предоставляет помощь кыргызстанцам, пострадавшим в результате внешней агрессии в Баткене. Помощь в виде продуктов питания, средств личной гигиены и сим-карт с бесплатным пакетом связи были предоставлены эвакуированным семьям, находящимся на данный момент в городе Исфане.

«Критическое положение в Баткене заставило его жителей эвакуироваться в целях своей безопасности. Наши сограждане оказались в тяжелой ситуации и были вынуждены покинуть свое жилье. Компания Beeline не может остаться в стороне в такой сложный период и решила проявить заботу о наших гражданах и их близких. В воскресенье, 2 мая, нашими сотрудниками от лица компании была направлена гуманитарная помощь пострадавшим из сел Максат, Арка, Борбордук и Интернационал, которые сейчас сконцентрированы в пунктах временного размещения Лейлекского района, а именно в городе Исфане.

Мы отправили груз в виде продуктов питания, средств личной гигиены и раздали сим-карты с подключенным пакетом на четыре недели, куда входят бесплатные минуты внутри и вне сети, а также 25 гигабайт интернета.

Мы выражаем соболезнования семьям погибших. Пусть их души обретут покой. Желаем всем пострадавшим крепкого здоровья и скорейшего восстановления», — поделился коммерческий директор Beeline Александр Атаманов.

Кроме этого, ранее компания одной из первых предоставила абонентам Баткенской области бесплатную связь в приложении WhatsApp, которая была доступна всем жителям области. А также выделила по 20 гигабайт на 30 дней для военнослужащих, которые находятся в местах столкновения. «Близкие всегда должны быть на связи, особенно в такие трудные моменты конфликтной ситуации, как сейчас, на родине редкого цветка Айгуль», — считают в компании.

Учитывая всю происходящую ситуацию, Beeline желает нашей стране мира и спокойствия.

Beeline — с заботой о Вас и Ваших близких.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/192683/
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