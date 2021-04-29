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Бизнес

Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline

Сотовый оператор «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) поздравляет жителей и гостей Бишкека с Днем города и дарит в этот день возможность безлимитного использования WhatsApp!

День города традиционно является одним из долгожданных праздников для жителей столицы. К сожалению, прошедший год стал непростым испытанием как для горожан, так и для всей страны, но и показал, как много сильных духом и отзывчивых людей проживает в Бишкеке.

«Пандемия коронавируса заставила пересмотреть свое отношение к здоровью, окружающему миру и ко времени, проведенному с семьей. Beeline — семейный оператор, и мы знаем, что общение и время с близкими людьми — это самая большая ценность. И несмотря на вызовы, с которыми приходится сталкиваться, наша компания продолжает радовать своих абонентов качественной связью. Мы стараемся учитывать пожелания наших клиентов, поэтому дарим возможность бесплатного общения в приложении WhatsApp в День города», — сообщают представители компании.

Пусть в этот прекрасный день для жителей нашего замечательного города Бишкека связь с родными будет не ограничена! Пакет сроком на три дня активируется командой *3050# только 29 апреля.

Компания Beeline желает всем горожанам крепкого здоровья, мира, а городу — процветания, духовного и культурного роста!

Beeline — близкие всегда на связи.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/192026/
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