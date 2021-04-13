Приложение RSK24: банковские услуги в вашем телефоне

Надо оплатить ЖКХ, пополнить баланс телефона или погасить кредит? А может, хотите порадовать своих близких, переведя деньги им на карту?

С мобильным банкингом RSK24 от «РСК Банка» ваша жизнь станет проще. В пару кликов вы можете провести более 400 операций через свой телефон в режиме онлайн 24/7.

Данное приложение позволяет управлять своими финансами, контролировать их, получать выписку по операциям на любой период, отправлять через раздел «Почта» заявления по многочисленным операциям, в том числе на перевыпуск и разблокировку платежной карты, на возврат карты или денежных средств, оставленных в банкомате.

Мобильный банкинг насчитывает огромное количество функций: перевод средств на карту «Элкарт» любого банка, пополнение депозитного счета, оплата интернета, ОРТ, налогов, штрафов за нарушение ПДД, платежей в государственный бюджет и многое другое.

Кроме того, в месяц Рамазан в разделе «Платежи» возможно отправлять благотворительную помощь (орозо-фитир, зекет и др.) нуждающимся.

На данный момент «РСК Банк» также внедряет возможность денежных переводов по всему миру.

Подключение к приложению абсолютно бесплатно и не займет много времени.

Нужно скачать RSK24 в Google Play и App Store, логин получить в «РСК Банке» или в ближайшем банкомате. Разовый пароль после регистрации придет на мобильный телефон через SMS. После первого входа в приложение необходимо создать новые логин и пароль.

Все, теперь вам доступен весь спектр услуг!

Мобильный банкинг RSK24 — с заботой о клиентах.

«РСК Банк» — больше возможностей!

Для получения более подробной информации можно звонить в контакт-центр банка по номерам: 0312 / 0552 / 0706 / 0775 911 111 или писать на WhatsApp 0706 911 111.