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Бизнес

История бизнес-успеха мастера по работе с деревом

Супруги Халиковы более 40 лет вместе и 39 из них успешно ведут семейный бизнес в области деревообрабатывающей промышленности: сувениры из редких пород дерева, работа с государственными заказами, изготовление мебели и многое другое. Раис Галимович Халиков умелый управленец и мастер на все руки, может изготовить из дерева все что душе угодно. А его супруга Наиля Ибрагимовна со знанием дела ведет бухгалтерию. Это пример успешного семейного бизнеса, который развивается на благо страны.

Начало карьеры

Я учился во Фрунзенском политехническом институте. На третьем курсе, когда родился сын, я перевелся на заочное отделение и устроился работать в Объединение народных художественных промыслов «Кыял». Изготавливали в основном сувениры из дерева: шкатулки, хлебницы и другие сувениры. Это был 1982 год. Через пять лет открыл свою мастерскую у себя дома. Работал сутки напролет. Потом взял в помощники племянника. Затем, по мере увеличения объема работы, еще нанял людей и как-то незаметно у меня образовалась своя команда. Взяли в аренду помещение под цех. Жена всегда была рядом и всегда помогала в бизнесе по части бухгалтерии. Она экономист по образованию.

Интересные заказы

Рекламы никогда не делал. Обо мне все заказчики узнавали друг от друга. Потому что работы говорят сами за себя. Мы изготавливаем абсолютно все: двери, лестницы, спальные и кухонные гарнитуры, корпусную мебель в фитнес-клубы, в пансионаты и другое. И особое место в моем деле занимает сувенирная продукция из дерева. Здесь с гордостью могу сказать, что наши работы есть у глав правительств других стран: шахматные доски, шкатулки из редких пород древесины, декоративные панно, письменные приборы и многое другое. Все работы эксклюзивные и сделаны с большой любовью. Кажется, я делал в свой жизни все, был даже заказ на юрту.

А еще наша фирма производит качественные алюмодеревянные окна. Таких точно нигде нет! Я сам разработал конструкцию окон. Снаружи алюминиевый профиль, внутри пятислойный брус с последним слоем из ценных пород дерева. Получаются очень теплые, невероятно прочные, экологичные и красивые окна.

Поддержка «Халык Банка» и Российско-Кыргызского фонда развития

Первый раз я обратился в «Халык Банк» в 2005 году, тогда из-за революции по стечению обстоятельств я остался без помещения под цех, которое ранее арендовал. Пришлось искать землю и строить свой собственный цех. На строительство нужны были деньги и я оформил кредит, который погасил досрочно. А в 2018-м мне предложили стать официальным дилером компании, которая производит HPLпластик. Это экологичный материал, который отличается высокой прочностью и долговечностью. Он служит для изготовления мебели: ванных комнат, гардеробных, спортивных центров, гостиниц, больниц и так далее.

Для работы с этим видом пластика нужны были специальные станки. Я выбрал итальянского производителя и обратился снова в «Халык Банк». Специалисты посоветовали оформить кредит для поддержки малого и среднего бизнеса по линии Российско-Кыргызского фонда развития. Условия оказались очень приемлемые: 5 процентов годовых в долларах США. Станки куплены, работа идет. И наша компания является единственным дилером данного пластика не только в нашей стране, но и в Центральной Азии!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/184052/
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