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Бизнес

«Халык Банк» успешно сотрудничает с Российско-Кыргызским фондом развития

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» уже более пяти лет успешно сотрудничает с Российско-Кыргызским фондом развития. Совместная кредитная линия специально создана для поддержки бизнес-сегмента с упором на те отрасли, которые особенно необходимы для развития нашей страны. Процентная ставка от 9 процентов годовых в сомах и от 5 процентов годовых в долларах США.

Действующая программа предусматривает предоставление кредитов субъектам бизнеса и направлена на приобретение, обновление, расширение и модернизацию основных средств по следующим направлениям:

  • агропромышленный комплекс;
  • заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции;
  • швейная и текстильная промышленность;
  • обрабатывающая промышленность;
  • горнодобывающая и металлургическая промышленность;
  • транспорт;
  • развитие инфраструктуры (включая инфраструктуру туризма) медицины и образования, а также прочие долгосрочные инвестиции производственной направленности.

Сумма кредита

  • до $1 миллиона (эквивалент в национальной валюте по курсу НБ КР).

Процентная ставка

  • 9 процентов годовых в кыргызских сомах, (эффективная процентная ставка от 9,36 процента);
  • 5 процентов годовых в долларах США, (эффективная процентная ставка от 5,11 процента).

Срок кредитования

  • максимальный срок кредитования составляет до пяти лет.

Более подробную информацию можно узнать через контакт-центр банка:
8008 — (короткий номер, звонок с мобильных операторов КР бесплатный);
+ 996 312 988 330;
+996 706 988 330 (W/a, Telegram).

О БАНКЕ:

  • ОАО «Халык Банк Кыргызстан» — дочерняя организация крупнейшего Банка Казахстана HalykBank (АО «Народный Банк Казахстана»). Halyk Bank обладает самой большой сетью распространения, оперирующей в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Halyk Bank имеет листинг на Казахстанской Фондовой Бирже с 1998 года, на Лондонской Фондовой Бирже с 2006-го и на Astana International Exchange с октября 2019 года. Банк является ведущей кредитной организацией в Казахстане, имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть — 613 филиалов и отделений по стране. Помимо Казахстана и Кыргызстана, Halyk Bank оперирует в Грузии, России, Таджикистане и Узбекистане.
  • ОАО «Халык Банк Кыргызстан» образовано в 2004 году. Более 16 лет Банк успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана.
  • На сегодняшний день ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет отделения в городах: Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене и Таласе.
  • «Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основании банковской лицензии № 044 выданной НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/183813/
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