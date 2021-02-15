В целях получения ка­чественной услуги по оценке движимого и недвижимого имущества «Керемет Банк» про­должает прием заявок на аккредитацию оце­ночных компаний и не­зависимых оценщиков на 2021-2022 годы.

Если вы работаете в сфере оценки, у вас высокая квалификация, большой опыт работ­ы, положительная реп­утация на рынке и вы в поиске новых парт­неров, — ознакомьтесь с требованиями и перечнем документов для аккредитации на​ сайте​ «Керемет Банка».

​Документы принимаются до 26 февраля 2021 года включительно.

В случае дополнитель­ных вопросов обращай­тесь в круглосуточный контакт-центр банка по телефону (0 312) 55 44 44 или через WhatsApp по номеру (0 557) 55 44 44.