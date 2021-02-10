«Халык Банк» упрощает жизнь предпринимателям. Они могут забыть об инкассации

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» помогает бизнесу работать более комфортно. Специально для предпринимателей запущено в работу уникальное на рынке Кыргызстана устройство — АДМ (автоматизированная депозитная машина).

Это устройство еще называют online-кассой. Это инновационное решение в таком консервативном сегменте рынка, как обработка наличных. АДМ удобна, если вы владеете бизнесом и регулярно переводите деньги на счет своей компании. С помощью машины наличные деньги можно зачислить на банковский счет, не дожидаясь физической перевозки кэша в банк.

Наличные в online-кассу «Халык Банка» можно вносить круглосуточно. Зачисляются средства мгновенно. Поэтому теперь предпринимателю нет необходимости каждый вечер ждать инкассации и переживать за сохранность средств.

Online-касса производит прием купюр, пересчет и онлайн-зачисление на счет. При этом купюры принимаются пачками, в режиме «микс». Это значит, что расположение банкнот может быть любым. Кроме того, машина распознает фальшивые и ветхие купюры. Их она сортирует в отдельный «карман возврата».

Скорость обработки купюр в АДМ — 1,5 тысячи банкнот в минуту. Она позволяет исключить ошибки при пересчете и обработке наличности. Online-касса позволит сэкономить и на дополнительном оборудовании для хранения и обработки наличных. Online-касса от «Халык Банк Кыргызстан» — полезный и безопасный инструмент для вашего бизнеса.

ОсОО «Кант-Сут» одним из первых поставило себе online-кассу и более чем довольно. Ведь АДМ исключает ошибки и снижает человеческий труд. Благодаря ей компания отказалась от услуг кассира и упростила расчеты с покупателями. И теперь все взаиморасчеты максимально автоматизированы.

«Специфика нашей работы такова, что товар отгружается с 3.00 до 6.00, чтобы он свежим попал на прилавки магазинов. Пока идет отгрузка, наши клиенты должны погасить долги. Только потом они получают товар. Раньше мы для этого приглашали ночного кассира. Но это долго: нужно встать в очередь, пока кассир примет деньги, выпишет документы. А сейчас можно в любое время подойти к машине, указать данные компании, загрузить деньги. И я тоже сразу в онлайн-банкинге вижу, от кого поступили средства. Если эти машины поставят по всему Бишкеку, например, то нашим клиентам будет очень удобно», — рассказала финансовый директор «Кант Сут» Асель Касымалиева.

О БАНКЕ:

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» — дочерняя организация крупнейшего банка Казахстана HalykBank (АО «Народный Банк Казахстана»). Halyk Bank обладает самой большой сетью распространения, оперирующей в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Halyk Bank имеет листинг на Казахстанской Фондовой Бирже с 1998 года, на Лондонской Фондовой Бирже с 2006-го и на Astana International Exchange с октября 2019 года. Банк является ведущей кредитной организацией в Казахстане, имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть — 613 филиалов и отделений по стране. Помимо Казахстана и Кыргызстана, Halyk Bank оперирует в Грузии, России, Таджикистане и Узбекистане.

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» образовано в 2004 году. Более 16 лет банк успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана.

На сегодняшний день ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет отделения в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене и Таласе.

«Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основании банковской лицензии № 044, выданной НБ КР.

Подробную информацию об online-кассе и других продуктах и услугах банка можно узнать по телефонам контакт-центра банка: