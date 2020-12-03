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Бизнес

Пять лет топливо «Евро-5» в Кыргызстане реализует сеть АЗС «Газпромнефть»

Сеть АЗС «Газпромнефть» в 2015 году стала первой сетью в Кыргызстане, которая начала продавать автолюбителям сжиженный газ, бензин и дизель исключительно класса «Евро-5».

Это наивысший экологический класс топлива, принятый в Европе и странах Таможенного союза: при использовании «Евро-5» в атмосферу выделяется в 50 раз меньше сульфатов и нитратов, чем при езде на «Евро-2», и в 5 раз меньше, чем на «Евро-4».

Сравнительная таблица примесей в топливе классов «Евро-2» и «Евро-5»

Для гарантии качества и соответствия стандарту «Евро-5» топливо сети АЗС «Газпромнефть» проверяется на всех этапах транспортировки и доставки до конечных потребителей:

  • на Омском нефтеперерабатывающем заводе — при производстве и отгрузке;
  • по прибытии в Кыргызстан — в Центральной испытательной лаборатории качества нефтепродуктов «Газпром нефти Азии» в Канте. Бензин проверяют по 11 показателям, а дизель — по 8;
  • непосредственно на каждой АЗС «Газпромнефть» — пробы всех видов топлива отбирают не реже одного раза в месяц и отправляют на лабораторное исследование.

Алишер Жолчуев, заместитель генерального директора «Газпром нефти Азии»: «Сеть АЗС «Газпромнефть» в Кыргызстане реализует топливо с Омского нефтеперерабатывающего завода исключительно класса «Евро-5».

Водители, которые заправляются таким топливом, проявляют ответственное отношение к своему здоровью и экологии республики в целом.

Ведь в этом топливе содержится всего одна тысячная процента серы. Это значит, что 50 автомобилей на «Евро-5» выбрасывают в атмосферу меньше вредных веществ, чем 1 автомобиль, который эксплуатируется на топливе второго класса».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/175374/
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