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Что такое инсульт?

В современных реалиях знать о таком заболевании, как инсульт, должен каждый. Ведь именно эта болезнь часто становится причиной потери работоспособности, а иногда и смерти человека.

Это заболевание, при котором по тем или иным причинам нарушается кровоснабжение определенного участка мозга. Соответственно, мозг не получает питание, и нервные клетки, расположенные в области с нарушенным кровообращением, повреждаются или отмирают. А вместе с ними страдают и те функции организма, за которые отвечает пораженный инсультом участок мозга.

Существуют группы людей, так называемые «группы риска», в которых вероятность возникновения инсульта особенно велика. Люди, относящиеся к группам риска, должны особенно внимательно следить за своим здоровьем.

К факторам риска возникновения инсульта относятся:

  • артериальная гипертония (повышенное артериальное давление). Сосуды мозга могут выдерживать высокое давление, однако если давление повышается постоянно, стенки сосудов начинают терять свою эластичность, при этом повышается риск разрыва;
  • сердечные заболевания. Различные нарушения сердечного ритма могут провоцировать формирование тромбов, тем самым повышая риск развития инсульта;
  • повышенный уровень холестерина. Холестериновые бляшки на сосудах — еще один фактор их возможной закупорки и развития инсульта;
  • сахарный диабет. Одно из последствий этого серьезного заболевания — изменение структуры стенок кровеносных сосудов. Они становятся тонкими и хрупкими, что повышает риск их разрывов;
  • нарушение свертываемости крови. Изменение состава крови, ее сгущение могут вызывать формирование сгустков, способных вызвать закупорку сосудов, в том числе и в головном мозге;
  • ожирение и отсутствие умеренности в потреблении пищи;
  • курение, злоупотребление алкоголем. Эти вредные привычки приводят к нарушению целостности сосудов и повышению артериального давления, что может спровоцировать инсульт.

Профилактика

Контроль артериального давления

Для снижения вероятности инсульта, особенно если вы страдаете артериальной гипертонией, регулярно (дважды в день!) следите за артериальным давлением. Это вовсе не так сложно: просто нужно завести дома тонометр и научиться им пользоваться. Оказалось, что одно только измерение давления и удержание его в норме может сократить количество инфарктов миокарда на 19-21 процент, а число инсультов снизить на 43-45 процентов!

Здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни, коррекция рациона питания. Отказ от курения и злоупотребления алкоголем.

Препараты

Чтобы предотвратить сгущение крови, рекомендуют принимать препараты разжижающие ее — препараты ацетилсалициловой кислоты. На нашем рынке одним из таких препаратов является Тромбопол Polpharma в кишечнорастворимой оболочке, что предотвращает нежелательное воздействие на желудок. Показание и дозировку обязательно должен назначить ваш лечащий врач.

Перед применением требуется консультация со специалистом.

Свидетельство ДЛО при МЗ КР № KG.3.3.535.06589-2019.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/174468/
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