Namba Group объявляет о новом этапе в жизни компании

После восьми успешных лет на рынке компания и партнеры Namba Taxi приняли решение о смене вектора развития и изменении концепции продукта, что послужило трансформации Namba Taxi в BiTaxi.

Мы решили сосредоточиться на том, что умеем лучше всего, — делать крутые IT-продукты, поэтому мы в «Намбе» направим все силы на разработку нового приложения такси, которое будет максимально быстро находить автомобиль, предоставлять лучшую цену и даст новые возможности оплаты. В то время как BiTaxi будет нашим основным партнером-таксопарком.

Группа компаний Namba, известная такими продуктами, как Namba.kg, Besmart, Namba Taxi и Namba Food, также объявляет о трансформации своих существующих продуктов и запуске новых, которые будут доступны в скором времени.

Мир развивается, и меняются требования рынка, и мы должны им соответствовать, предоставляя полезные и качественные решения.

Мы верим, что наши пользователи являются нашими настоящими друзьями, и мы стремимся разрабатывать крутые и актуальные сервисы, радуя наших друзей и даря эмоции, помогая им в жизни и упрощая ее.

Новые продукты должны стать надежными спутниками пользователей, решая рутинные вопросы в течение дня в пару кликов. Ожидайте скорых новостей и следите за нашими социальными сетями.

С любовью команда Namba.