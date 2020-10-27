Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!

Beeline продолжает работать над улучшением качества связи по всему Кыргызстану, запуская новые базовые станции 4G LTE. Таким образом оператор обеспечивает своих абонентов высокоскоростным доступом в интернет и качественными голосовыми услугами и улучшает пользовательский опыт своих абонентов в несколько раз.

В условиях непростой ситуации в стране Beeline ставит своей первостепенной задачей предоставление бесперебойной и качественной связи и покрытия вне зависимости от вызовов, с которыми приходится сталкиваться.

Для обеспечения еще более качественного обслуживания абонентов компания расширила зону покрытия и емкости сети, установив в октябре 215 дополнительных базовых станций 4G LTE по всей стране:

Баткенская область: село Чекелик, город Исфана, села Абдусамат, Паскы-Арык, Таян, Бужум, Хайдаркен, Алга, города Баткен, Кызыл-Кия, села Чон-Кара, Кара-Булак и другие;

Джалал-Абадская область: город Джалал-Абад, села Казарман, Ничке-Сай;

Ошская область: села Ылай-Талаа, Мырза-аке, город Узген, села Кара-Кульжа, Куршаб, город Араван, села Токбай-Талаа, Красный Маяк, Кенеш, Ильичевка, Кызыл-Тоо, город Ош;

Таласская область: села Ынтымак, Каинды;

Чуйская область: села Верхний Орок, Александровка, Петровка, Жаны Жер, Сокулук, Комсомольское, Садовое, Беловодское, Романовка, город Шопоков, села Вознесеновка, Манас, Петропавловка, города Токмак, Кара-Балта, Бишкек;

Иссык-Кульская область: села Каркыра, Кызыл-Суу, город Каракол;

Нарынская область: село Ат-Башы, город Нарын.

Всего с начала 2020 года было запущено более 400 новых станции 4G LTE по всей стране. Ознакомиться с полной картой покрытия сети Beeline 4G/3G/2G можно на сайте beeline.kg.

Помимо строительства новых станций, технические специалисты Beeline постоянно мониторят сеть и мгновенно реагируют на сообщения о возможных неполадках, оперативно устраняя их и обеспечивая качественную и бесперебойную работу телекоммуникационного оборудования в любых условиях.

Beeline: с заботой о вас и ваших близких!