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Бизнес

Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!

Beeline продолжает работать над улучшением качества связи по всему Кыргызстану, запуская новые базовые станции 4G LTE. Таким образом оператор обеспечивает своих абонентов высокоскоростным доступом в интернет и качественными голосовыми услугами и улучшает пользовательский опыт своих абонентов в несколько раз.

В условиях непростой ситуации в стране Beeline ставит своей первостепенной задачей предоставление бесперебойной и качественной связи и покрытия вне зависимости от вызовов, с которыми приходится сталкиваться.

Для обеспечения еще более качественного обслуживания абонентов компания расширила зону покрытия и емкости сети, установив в октябре 215 дополнительных базовых станций 4G LTE по всей стране:

  • Баткенская область: село Чекелик, город Исфана, села Абдусамат, Паскы-Арык, Таян, Бужум, Хайдаркен, Алга, города Баткен, Кызыл-Кия, села Чон-Кара, Кара-Булак и другие;
  • Джалал-Абадская область: город Джалал-Абад, села Казарман, Ничке-Сай;
  • Ошская область: села Ылай-Талаа, Мырза-аке, город Узген, села Кара-Кульжа, Куршаб, город Араван, села Токбай-Талаа, Красный Маяк, Кенеш, Ильичевка, Кызыл-Тоо, город Ош;
  • Таласская область: села Ынтымак, Каинды;
  • Чуйская область: села Верхний Орок, Александровка, Петровка, Жаны Жер, Сокулук, Комсомольское, Садовое, Беловодское, Романовка, город Шопоков, села Вознесеновка, Манас, Петропавловка, города Токмак, Кара-Балта, Бишкек;
  • Иссык-Кульская область: села Каркыра, Кызыл-Суу, город Каракол;
  • Нарынская область: село Ат-Башы, город Нарын.

Всего с начала 2020 года было запущено более 400 новых станции 4G LTE по всей стране. Ознакомиться с полной картой покрытия сети Beeline 4G/3G/2G можно на сайте beeline.kg.

Помимо строительства новых станций, технические специалисты Beeline постоянно мониторят сеть и мгновенно реагируют на сообщения о возможных неполадках, оперативно устраняя их и обеспечивая качественную и бесперебойную работу телекоммуникационного оборудования в любых условиях.

Beeline: с заботой о вас и ваших близких!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/170973/
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