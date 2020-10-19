Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд

Завтра в Верховном суде состоится слушание по иску кыргызстанца Александра Кима к российскому бизнесмену Герману Цою.

Напомним, что против Германа Цоя необоснованно и незаконно возбудили уголовное дело по заявлению гражданина КР Александра Кима, называющего себя сводным братом Цоя. Кыргызский родственник решил предъявить претензии спустя 20 лет и потребовал выплатить ему баснословные $228 миллионов.

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При этом дело должны были прекратить как минимум за истечением срока давности. Более того, вина Германа Цоя так и не была доказана. Но это не помешало судам двух инстанций вынести решение в пользу Александра Кима. По заключению адвокатов, приговор в отношении Германа Цоя попирает все фундаментальные основы правосудия и свидетельствует о высочайшем уровне коррупции и правового нигилизма в Кыргызстане. Надежда осталась только на то, что после смены власти судьи изменят свое отношение к делу.