15:47
USD 81.80
EUR 95.74
RUB 1.05
Бизнес

Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд

Завтра в Верховном суде состоится слушание по иску кыргызстанца Александра Кима к российскому бизнесмену Герману Цою.

Напомним, что против Германа Цоя необоснованно и незаконно возбудили уголовное дело по заявлению гражданина КР Александра Кима, называющего себя сводным братом Цоя. Кыргызский родственник решил предъявить претензии спустя 20 лет и потребовал выплатить ему баснословные $228 миллионов.

Читайте по теме
Как суды и следователи российского бизнесмена «кошмарят»

При этом дело должны были прекратить как минимум за истечением срока давности. Более того, вина Германа Цоя так и не была доказана. Но это не помешало судам двух инстанций вынести решение в пользу Александра Кима. По заключению адвокатов, приговор в отношении Германа Цоя попирает все фундаментальные основы правосудия и свидетельствует о высочайшем уровне коррупции и правового нигилизма в Кыргызстане. Надежда осталась только на то, что после смены власти судьи изменят свое отношение к делу.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/169862/
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
Как суды и следователи российского бизнесмена «кошмарят»
Прокуратура России отказалась задерживать предпринимателя Германа Цоя
Популярные новости
Почему пульсоксиметр должен быть в&nbsp;каждой аптечке и&nbsp;где его купить? Почему пульсоксиметр должен быть в каждой аптечке и где его купить?
Как суды и&nbsp;следователи российского бизнесмена &laquo;кошмарят&raquo; Как суды и следователи российского бизнесмена «кошмарят»
Инициатива ЕС-ACTED в&nbsp;сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии Инициатива ЕС-ACTED в сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии
Открытие отделения &laquo;Халык Банка&raquo; в&nbsp;Таласе Открытие отделения «Халык Банка» в Таласе
Бизнес
Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд
Уже в&nbsp;это воскресенье бой Хабиба и&nbsp;Гэтжи. Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Уже в это воскресенье бой Хабиба и Гэтжи. Смотрите в приложении O!TV
Лови момент! Скидки и&nbsp;бонусы в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom Лови момент! Скидки и бонусы в центрах продаж и обслуживания MegaCom
Как суды и&nbsp;следователи российского бизнесмена &laquo;кошмарят&raquo; Как суды и следователи российского бизнесмена «кошмарят»
19 октября, понедельник
15:40
Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд
15:32
В Турции двое кыргызстанцев задержаны с фальшивыми деньгами и наркотиками
15:15
ВОЗ передала Кыргызстану более 1,5 миллиона медицинских масок
15:00
Национальный госпиталь превратился в большую поликлинику
14:47
В Жогорку Кенеше новый глава пресс-службы