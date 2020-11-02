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Бизнес

Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов

Обескураживающие вердикты судов и двойные стандарты стали привычным явлением в Кыргызстане. Но что делать, когда суды своими решениями лишают бюджет гарантированных денежных поступлений и наносят откровенный вред инвестиционной привлекательности?

Так, более шести лет правоохранительные органы и суды в буквальном смысле кошмарят предпринимателя, обвиняя его в мошенничестве и предъявляя иски на баснословные суммы. При этом остаются совершенно слепы к тому, что из-за их действий государство может потерять 1,5 миллиарда сомов.

Дела семейные

Известный российский бизнесмен Герман Цой родился в Кыргызстане, но в 90-х он перебрался в Россию, где основал холдинг ГМС. Сегодня он является успешным предпринимателем, банкиром и одним из лучших топ-менеджеров. В 2013 году его фамилия попала в список богатейших людей России по версии журнала «Форбс». Возможно, именно тогда об успешном родственнике вспомнил его сводный брат, ранее судимый за тяжкое преступление Александр Ким.

Спустя более 20 лет он написал заявление на Германа Цоя, обвинив его в мошенничестве.

Александр Ким утверждал, что Герман Цой в далеких 90-х годах якобы задолжал ему крупную сумму денег за поставки семян лука и глубинных насосов. Свой ущерб он при помощи некоего эксперта Джансеитова оценил в рекордные 15,7 миллиарда сомов, насчитав по 160 процентов годовых за 20 лет неуплаты. Эту сумму и представили в органы.

А как же законы?

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, дела против Германа Цоя вообще не должно было быть. Правоохранительные органы должны были отказать в его рассмотрении, потому что прошло более 20 лет. Все сроки привлечения к ответственности по статье «Мошенничество» давно миновали.

Сначала следователи так и поступили, закрыв дело. Но позже материалы подняла прокуратура и настояла на расследовании и передаче в суд.

Поразительная внимательность и настойчивость со стороны главного надзорного органа. При этом адвокаты Германа Цоя не раз заявляли, что их подзащитный готов решить вопрос в гражданском порядке. Но Александр Ким и правоохранительные органы предпочли другой путь.

Надежда была на суд. Здравый смысл подсказывал, что дело 27-летней давности в ходе рассмотрения просто рассыплется. Но Первомайский районный суд встал на сторону Александра Кима.

Интересно, что председательствовал в суде небезызвестный Айбек Эрнис уулу, вынесший обвинительный приговор Омурбеку Текебаеву и Дуйшенкулу Чотонову по статье «Коррупция».

В июле срок его полномочий истек, и его не стали вновь утверждать на должность судьи.

Как суды вредят бюджету

Если опустить все странности, которые были при рассмотрении этого дела, то остается один вопрос — почему его не переквалифицировали из уголовного в гражданское. Ведь адвокаты Германа Цоя не раз об этом заявляли. И тут начинается самое интересное!

Перевод гражданского иска в уголовное дело позволяет Александру Киму не платить госпошлину.

В случае уголовного судопроизводства пошлина равна нулю, а по гражданскому делу составляет 10 процентов от суммы иска. Эти деньги государство получает при любом исходе суда. Из-за решения отнести дело к уголовным и без того дефицитный бюджет республики теряет 1,5 миллиарда сомов пошлины.

И это в ситуации, когда каждая копейка на счету, когда дефицит бюджета по итогам года может составить 35 миллиардов сомов. Почему суды и следствие поступили именно так, предстоит разбираться компетентным органам, куда в ближайшее время намереваются обратиться адвокаты Цоя.

Возможно, и Верховный суд обратит внимание на эти нюансы. На 4 ноября назначено следующее заседание, где будут рассматриваться кассационные жалобы по делу. Пока есть шанс, что интересы государства и буква закона окажутся выше личных интересов. Надежда осталась только на то, что после смены власти судьи изменят свое отношение к делу.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/171629/
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