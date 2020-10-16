Как суды и следователи российского бизнесмена «кошмарят»

Кыргызские правоохранительные органы и суды бьют все рекорды по нарушению законов. И вместо того, чтобы оберегать инвесторов, «кошмарят» их и пытаются осудить по надуманным обвинениям. У замученных долгими разбирательствами бизнесменов надежда остается только на то, что новые власти Кыргызстана обратят внимание на творящееся беззаконие.

Как хозяйственный спор стал уголовным делом

Российский предприниматель Герман Цой стал фигурантом уголовного дела в Кыргызстане. Необоснованно и незаконно против него возбудили уголовное дело по заявлению гражданина КР Александра Кима, называющего себя сводным братом Цоя.

Кыргызский родственник решил предъявить претензии спустя 20 лет и потребовал выплатить ему баснословные $228 миллионов.

По закону заявление о возбуждении уголовного дела должны были отклонить как минимум за истечением срока давности. Но кыргызские следователи решили наоборот. И в итоге обычный хозяйственный спор превратился в уголовное дело против крупного российского бизнесмена.

На одной чаше весов оказался Герман Цой — крупный российский бизнесмен, кавалер Ордена Дружбы, отмеченный благодарственными письмами президента России за большой вклад в строительство Восточно-Сибирского трубопровода. А на другой — Александр Ким, который в 1995 году привлекался к уголовной ответственности за убийство. Отсидел в СИЗО, но смог выйти спустя несколько месяцев. До того, еще в 1993-м, был участником ДТП.

Как суды и следователи законы попирали

Нарушений законов при рассмотрении этого дела просто не счесть. Александр Ким обратился с заявлением о якобы взыскании долгов через 20 лет. И тот факт, что дело не закрыли в связи с истечением срока давности, уже говорит о том, что речь тут не в поиске справедливости.

Из российского бизнесмена любыми путями пытаются выудить крупную сумму денег.

Российские адвокаты, привлеченные Германом Цоем для защиты прав на территории РФ, были потрясены уровнем беззакония, которое творили сотрудники правоохранительной системы Кыргызстана.

Все доказательства ненадлежащего исполнения договорных отношений, якобы имевшего место в 1990-х годах, приняты следствием и судом исключительно со слов Александра Кима. Им же и установлена процентная ставка в 160 процентов годовых, которая использовалась при расчетах ущерба.

По заключению адвокатов, приговор в отношении Германа Цоя попирает все фундаментальные основы правосудия и свидетельствует о высочайшем уровне коррупции и правового нигилизма в Кыргызстане.

Вынося приговор, судьи грубейшим образом нарушили Уголовный кодекс КР, положения Минской конвенции об оказании правовой помощи 1993 года и Договор о взаимной правовой помощи, заключенный между Россией и Кыргызстаном в 1992-м. По ним гражданин РФ не может быть осужден в КР за деяния, якобы совершенные им в Российской Федерации.

Герман Цой был полностью лишен права на защиту. А его показания, данные российской полиции, просто не включены в материалы дела. Его незаконно объявили в межгосударственный розыск, несмотря на наличие у него адреса проживания и ответа российской прокуратуры о запрете на его экстрадицию.

Инвесторы или коррупция

Об этом громком уголовном деле неоднократно писали кыргызские СМИ. Сам Герман Цой обращался к президенту, в Совет безопасности, Генпрокуратуру, ГКНБ.

Но госорганы оказались слепы и глухи к голосу разума.

Скорее всего, интересы фигурантов дела лоббировали влиятельные люди в правоохранительных органах Кыргызстана. Даже риск нанести огромный урон и без того подпорченному имиджу республики на международной арене не остановил желание сорвать хороший куш. На необоснованный и незаконный приговор суда стороной защиты была подана апелляционная жалоба. Несмотря на многочисленные нарушения при вынесении приговора, рассмотрение жалобы носило формальный характер.

Адвокатам не дали выступить на заседании и аргументированно изложить позицию защиты.

Процесс длился считанные минуты, что явно свидетельствует об ангажированности и заказном характере дела.

«Страна полностью возвращается в правовое поле. И для всех предпринимателей и инвесторов это должно стать сигналом, что в Кыргызстане будут обеспечены стабильность, гарантии и права для всех участников экономической деятельности», — заявил журналистам первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

На 20 октября 2020 года назначено слушание в Верховном суде. Если коллегия ВС КР не станет заслушивать сторону защиты, а сразу перейдет к прениям, то можно будет смело утверждать, что коррупция в государстве стоит выше закона. А вышедшие на площадь 5-6 октября кыргызстанцы действительно так и не добились справедливости.