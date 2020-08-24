Закон о манипулировании информацией: разброса мнений нет

3 августа 2020 года президент Сооронбай Жээнбеков отправил закон «О манипулировании информацией» на доработку в Жогорку Кенеш.

Законопроект, разработанный депутатом Гульшат Асылбаевой (фракция партии «Онугуу-Прогресс»), по мнению медиаэкспертов, дискриминационный и нарушает конституционные права граждан. Решение президента вернуть документ также является реакцией на неоднозначность инициативы.

Тем не менее график ниже показывает, что уровень полемики, который эта инициатива вызвала в обществе, не совсем очевиден в результатах голосования. За проголосовали 79 депутатов. Даже если президент наложил бы вето, депутатам понадобился бы только один дополнительный голос для преодоления вето. Каким образом резонанс в обществе не отражается в стенах парламента, вопрос открытый.



Публикация создана при поддержке проекта Швейцарского управления по развитию и сотрудничеству (SDC) «Сильная парламентская демократия при активном участии граждан», реализуемого ПРООН в Кыргызской Республике.

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