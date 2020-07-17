«Бакай Банк» информирует: По решению НБ КР отменены штрафы за просрочку кредитов

Согласно постановлению НБ КР, заемщики «Бакай Банка» освобождены от штрафов и пени за несвоевременное погашение по всем действующим кредитам. А для получения отсрочки можно подать заявление через WhatsApp.

«Бакай Банк» сообщает, что клиенты освобождены от штрафов по всем кредитам согласно постановлению правления Национального банка. Штрафы не будут взиматься до соответствующего решения НБ КР.

Банк уточняет, что просрочка отразится в кредитной истории и отмена штрафов не означает отсрочку. Клиентам, которым требуется изменение графика платежей по кредиту, необходимо написать заявление на реструктуризацию, отправив его либо напрямую своему кредитному специалисту, либо по WhatsApp в кол-центр банка.

Формы заявлений можно найти на сайте банка по ссылке.

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