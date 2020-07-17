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Бизнес

«Бакай Банк» информирует: По решению НБ КР отменены штрафы за просрочку кредитов

Согласно постановлению НБ КР, заемщики «Бакай Банка» освобождены от штрафов и пени за несвоевременное погашение по всем действующим кредитам. А для получения отсрочки можно подать заявление через WhatsApp.

«Бакай Банк» сообщает, что клиенты освобождены от штрафов по всем кредитам согласно постановлению правления Национального банка. Штрафы не будут взиматься до соответствующего решения НБ КР.

Банк уточняет, что просрочка отразится в кредитной истории и отмена штрафов не означает отсрочку. Клиентам, которым требуется изменение графика платежей по кредиту, необходимо написать заявление на реструктуризацию, отправив его либо напрямую своему кредитному специалисту, либо по WhatsApp в кол-центр банка.

Формы заявлений можно найти на сайте банка по ссылке.

Контакт-центр 24/7:

  • 6111 (с мобильного);
  • +996 312 61 00 61;
  • WhatsАpp: +996 554 006 111.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/159847/
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