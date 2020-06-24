Положительный анализ на коронавирус у четырех сотрудников «НУР Телекома»

«НУР Телеком» сообщает о том, что у четырех сотрудников компании выявлен коронавирус.

Сотрудники с положительным анализом сейчас находятся в изоляции. «В соответствии с утвержденными алгоритмами проведены все необходимые мероприятия по выявлению контактных лиц, сотрудники сдают анализы, ежедневно проводятся мероприятия по дезинфекции в строгом соответствии с требованиями Минздрава», — сообщили в компании.

По словам представителей компании, большая часть сотрудников с самого начала ЧС переведена на удаленный режим работы. Как подчеркивают в компании, в офисах продаж и обслуживания для защиты и обеспечения безопасности абонентов и специалистов предусмотрены все необходимые средства индивидуальной защиты согласно всем требованиям Минздрава: антисептики, маски, кроме этого, проводится регулярная дезинфекционная обработка помещений, замер температуры у сотрудников, присутствуют информационные таблички для посетителей о необходимости соблюдать дистанцию, сотрудники ежедневно проходят инструктаж.

Напомним, ранее заболевание было выявлено у одного сотрудника компании, который работал удаленно. Он уже выписан из стационара и полностью здоров.