Премиальное топливо G-Drive за покупки на АЗС сети «Газпромнефть»

На АЗС сети «Газпромнефть» стартовала акция «20х20», участники которой смогут побороться за 25 тысяч 200 литров премиального топлива G-Drive, а также за 20 телевизоров Ultra HD.

С 12 февраля на протяжении девяти недель владельцы карт программы лояльности сети АЗС «Газпромнефть» «Сапарыбыз бир» смогут ежедневно участвовать в розыгрыше 400 литров топлива G-Drive.

Чтобы побороться за приз, необходимо в период до 14 апреля 2020 года включительно совершать любые покупки* по карте лояльности. За каждые накопленные 500 сомов участник будет получать один виртуальный билет. Количество виртуальных билетов на одного клиента неограничено.

Каждый день в течение периода акции будут разыграны 20 топливных сертификатов номиналом 20 литров премиального топлива G-Drive. Формирование списка участников ежедневного розыгрыша и определение победителей за прошедшую неделю будет происходить по средам до завершения акции.

Розыгрыш 20 телевизоров Ultra HD состоится 22 апреля 2020 года.

Заправляйтесь качественным топливом, приобретайте сопутствующие товары на АЗС «Газпромнефть» по карте лояльности «Сапарыбыз бир» и получайте дополнительные преимущества в виде бонусов и ценных призов!

Программа лояльности «Сапарыбыз бир» — это накопительная бонусная программа сети АЗС «Газпромнефть». На территории Кыргызской Республики программа действует с начала 2016 года. Участник программы, приобретая карту лояльности за 200 сомов, получает возможность копить баллы с каждой покупки на АЗС «Газпромнефть». Накопленными баллами можно оплатить любой товар* из расчета 1 балл = 1 сом. Дополнительно для участников программы действуют специальные акции. С момента запуска программы лояльности «Сапарыбыз бир» к ней присоединилось более 225 тысяч автолюбителей.

* Баллы начисляются и расходуются при покупке товаров с учетом исключений, предусмотренных законодательством КР, и ограничений в рамках настоящей программы лояльности.