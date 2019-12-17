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Бизнес

Новый офис Торгового представительства Российской Федерации открылся в Бишкеке

В Бишкеке 13 декабря 2019 года состоялось открытие нового офиса Торгового представительства Российской Федерации в Кыргызской Республике. В церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Николай Удовиченко, заместитель министра экономики КР Эльдар Алишеров, статс-секретарь Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР Айбек Акмолдоев, генеральный директор БЦ «Аврора» Гаирбек Алиев. В ходе официальных выступлений руководителей дипломатических представительств Российской Федерации и государственных структур Кыргызской Республики, делового сообщества подчеркивалась значимость проводимой Торгпредством России работы по развитию российско-кыргызских торгово-экономических отношений, вклад в расширение двусторонних контактов по линии бизнеса, в том числе на региональном уровне.

 

Бизнес-центр «Аврора» начал функционировать с весны 2019 года и является офисно-деловым центром, отвечающим самым последним требованиям в сфере строительства, возведенный с учетом всех технологических достижений и требований к комфортному пребыванию. 

Аренда офиса в бизнес-центре «Аврора» определяет высокий статус компании и дает дополнительную возможность привлечения новых клиентов и партнеров.

Профессиональное управление зданием, новые системы инженерного оборудования, современные и высококачественные материалы, высокая сейсмостойкость  все это представлено в бизнес-центре «Аврора».

Новый офис Торгпредства располагается по адресу: Бишкек, улица Игембердиева, 1, БЦ «Аврора», 7 этаж, тел.: +996 312 979 545, 592 093, +7 495 8702921 (доб. 27100), факс: +996 312 592 094, E-mail: bishkek@minprom.gov.ru, torgpred@torgpredkg.ru 

 

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