Волонтеры «Газпром нефти Азии» провели 13-часовой марафон экоидей

В Бишкеке завершился марафон экологических идей. На протяжении 13 часов 12 команд генерировали идеи и прорабатывали планы реализации проектов по улучшению экологической ситуации в республике. Марафон в формате кейс-чемпионата организовали волонтеры «Газпром нефти Азии» в рамках проекта «Эковолонтер», реализуемого по программе социальных инвестиций «Родные города».

Экомарафон, прошедший в молодежном центре Дворца спорта имени Каба уулу Кожомкула, привлек к участию кыргызстанцев разных возрастов и профессий — школьников, студентов, учителей, научных сотрудников, обеспокоенных экологически безопасным будущим страны. Многие из них впервые столкнулись с разработкой проектов в формате хакатона.

От участников требовалось не просто предложить экоидею, но и предоставить жюри обоснование и план реализации проекта.

Жюри, куда вошли представители «Газпром нефти Азии», строительной компании «Альфа», «Кока-Кола Бишкек Боттлерс» и бизнес-консультанты, по итогам чемпионата выбрало проекты, которые бизнесмены заинтересованы поддержать в ближайшем будущем. При оценке проектов жюри акцентировало внимание на реалистичности реализации и устойчивости проекта, готовности команды реализовать проект самостоятельно, наличии партнеров, широком охвате аудитории и другом.

Руслан Гайдаров, руководитель волонтерского проекта «Эковолонтер», посол программы социальных инвестиций «Родные города»: - Наш клуб «Эковолонтер» реализует множество экологических проектов обучающего и практического характера, объединяет вместе активистов и неравнодушных к экологии людей. Проведение данного марафона экоидей позволило нам найти новых единомышленников. Все представленные проекты мы будем поддерживать, оказывать всяческую техническую и консультационную помощь, помогать привлекать партнеров и другое. Мы решили в 2020 году для всех участников кейс-чемпионата организовать Eco Camp, где будут разного рода обучающие мероприятия для стартапов.

По итогам экомарафона первого места удостоилась команда Used batteries International с проектом, предлагающим комплексное решение проблемы отработанных химических источников тока. Проектанты предложили методики сбора химических источников тока у населения, восстановления и повторного использования литий-ионных аккумуляторов. В состав команды-победителя вошли учащиеся многопрофильного учебно-образовательного комплекса «Эрудит» (Бишкек) и общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа» (Москва).

Второе место занял проект Zhashyl Space. Участники предложили создание сразу нескольких проектов — мастерской по вторичному использованию одежды, социального бутика, магазина экотоваров, курсов и мастер-классов для детей и взрослых.

Третье место досталось проекту «Клуб экологических чтений» — чтение басен, сказок, рассказов, стихов для детей на экологическую тематику певцами, артистами и публичными личностями. Ребята также планируют создать библиотеку всех аудиозаписей.

Также в рамках марафона представлены проекты школьников, которые высоко оценены жюри и другими участниками экомарафона.

Мероприятие состоялось благодаря поддержке партнеров: Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта, молодежного центра, строительной компании «Альфа», «Бакай Банка», компаний «Кирби», «Тойбосс», «Абдыш-Ата», «Кант-Сут», «Кока-Кола Бишкек Боттлерс», Kaktus Media, «Элет.Media», Lalafo и «Авторадио Бишкек».

Контакты по вопросам сотрудничества с проектом «Эковолонтер» и поддержке понравившихся инициатив марафона экоидей: +996770999150 (WhatsApp), eco.club.kgz@gmail.com.