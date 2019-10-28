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Бизнес

Акционеры завода «Ореми» просят президента защитить их частную собственность

Обращение к президенту Кыргызской Республики от акционеров ОАО «Ореми».

Уважаемый президент!

К вам, как гаранту Конституции Кыргызской Республики по защите частной собственности и главе государства, который поддерживает развитие отечественного промышленного производства и создание рабочих мест, обращаются акционеры ОАО «Ореми».

Наше ОАО «Ореми» с 2013 года находится в состоянии банкротства. Все это время мы искали пути выхода из сложившейся ситуации, чтобы сохранить активы и реабилитировать завод.

В 2019-м кредиторы и акционеры завода нашли единственный правильный выход из банкротства — заключение мирового соглашения.

Акционеры погасили задолженность перед кредиторами первой и второй очереди — Социальным фондом Кыргызской Республики — на сумму около 7 миллионов сомов. Условием мирового соглашения была выплата всем кредиторам долгов в течение семи лет после трех годичных каникул, когда предприятие должно было встать на ноги после долгого бездействия в связи с банкротством.

Однако единственным кредитором, который выразил категорическое несогласие с мировым соглашением, явилось Государственное агентство по управлению бюджетными кредитами при Министерстве финансов Кыргызской Республики, являющееся самым крупным кредитором предприятия, обеспеченным залогом. Причиной отказа ведомства в поддержании мирового соглашения явилось то, что, оказывается, в правительстве Кыргызской Республики рассматривается вопрос о передаче акций ОАО «Ореми» открытому акционерному обществу «Национальный энергетический холдинг».

Однако все акции завода находятся в частной собственности более 600 человек, и никто из акционеров не собирался эти акции каким-то образом кому-либо передавать.

Как может правительство страны на своем уровне обсуждать вопрос о том, какими путями можно получить у акционеров завода их акции, без ведома и согласия акционеров?

Согласно Конституции Кыргызской Республики, никто не может забрать частную собственность, помимо воли собственника. Поэтому мы вынуждены обратиться к вам с открытым письмом с просьбой о защите нашей частной собственности.

Кроме того, после отказа от мирового соглашения Государственное агентство по управлению бюджетными кредитами при Министерстве финансов Кыргызской Республики еще и пытается увеличить долг предприятия перед собой на сумму более 300 миллионов сомов, ссылаясь на курс валюты, и это при том, что и без того сумма долга перед ГАУБК при МФ КР несоразмерно завышена от первоначальной (более чем в два раза) из-за начисления процентов и штрафов на капитализированные проценты... При этом в Жогорку Кенеше поднимается вопрос о списании таких же бюджетных долгов 19 частным приватизированным предприятиям на сумму более 2,2 миллиарда сомов!

Просим взять на контроль ситуацию с ОАО «Ореми» и не допустить ущемления прав акционеров и частных кредиторов предприятия, а также содействовать в восстановлении завода путем заключения мирового соглашения.

Акционеры завода ОАО «Ореми».
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