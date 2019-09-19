Кыргызская компания получила золотую медаль на престижной выставке вин в Лондоне

Кыргызская компания получила золотую медаль на IWSC — старейшей и престижнейшей в мире выставке вин и спиртных напитков.

Золотая медаль International Wine & Spirit Competition (IWSC) в Лондоне (Великобритания) впервые получена кыргызским продуктом. Выставка ежегодно проводится в Лондоне уже 50 лет и по праву считается глобальным законодателем эталонов. Сотни компаний со всего мира представляют свою продукцию международному жюри из 400 профессионалов, которое работает по принципу blind tasting для обеспечения объективности.

Отличительной особенностью кыргызского продукта Khan’s Vodka является запатентованная технология производства из чистого кумыса. Никакие другие ингредиенты не используются. Технология базируется на вековых традициях кочевников Центральной Азии — тюрков и монголов. В результате применения современного технологического процесса, который оттачивался в течение нескольких лет, получается уникальный продукт, сочетающий тонкий вкус и нотки аромата горных трав Тенир-Тоо.









Уникальность и качество продукта были по достоинству оценены английскими экспертами, давшими ему 95 баллов — максимум для участников 2019-го по категории водки. Для примера: в этом году в выставке участвовали московский завод «Кристалл» с несколькими продуктами (максимальный результат — серебряная медаль) и такие глобальные бренды, как Absolut, Finlandia и Zubrowka.