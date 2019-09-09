В Международном аэропорту «Манас» отметили День комуза

ОАО «Международный аэропорт «Манас» сегодня, 9 сентября 2019 года, отметило День комуза, который был введен указом главы государства С.Ш.Жээнбекова с целью консолидации общества и укрепления единства народа Кыргызстана, а также для расширения межкультурного диалога этнических сообществ.

В главной воздушной гавани страны было проведено музыкально-поздравительное мероприятие с участием известных артистов и талантливых сотрудников аэропорта.

Мероприятие открыл заместитель председателя правления — директор ДИР Абдималик Бусурманкулов и поздравил всех с первой датой празднования Дня комуза.

Специально для придания национального колорита в аэровокзале была установлена инсталляция, показывающая внутреннее убранство юрты.

В зале ожидания местных рейсов состоялся музыкальный концерт с конкурсами среди пассажиров на знание истории кыргызского инструмента комуз и музыкальных произведений, исполняемых на комузе.

Пассажиры не остались равнодушными и приняли активное участие во всех конкурсах. Они покидали аэропорт радостными и воодушевленными.

Также День комуза празднично отметили во всех филиалах ОАО «МАМ» — Ошском и Иссык-Кульском филиалах.