15 августа совершен первый звонок в сети нового оператора SALAM

SALAM — оператор связи, запущенный в результате сотрудничества двух государственных компаний: ОсОО «КТ Мобайл» и ЗАО «Альфа Телеком». Первый звонок в сети нового оператора связи SALAM совершен 15 августа текущего года.

Стратегия партнерства позволит охватить качественной связью те населенные пункты страны, которые пока остаются непокрытыми сетью. Уже сейчас SALAM работает во всех регионах страны, и вы сможете воспользоваться связью нового оператора, приобретая SIM-карты в офисах продаж MegaCom и в других торговых точках.

Новый оператор связи SALAM предлагает линейку тарифов «Start»!

Используя пакеты SALAM, вы сможете:

бесплатно звонить на номера сети «Кыргызтелеком»;

пользоваться возможностями интернета 4G без ограничений скорости;

а также бесплатно звонить и отправлять SMS внутри сети.

Мы станем вашим надежным партнером, предоставляя качественные услуги связи.

Подробности можно узнать на сайте salam.online и в социальных сетях: Facebook, Instagram.

