13:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Новый MegaStore в аэропорту «Манас» уже распахнул свои двери

Уделяя особое внимание удобству и комфорту своих абонентов, отечественный мобильный оператор MegaCom продолжает расширять филиальную сеть MegaStore во всех регионах страны.

21 августа открыл свои двери новый центр продаж и обслуживания современного формата, расположенный в Международном аэропорту «Манас».

Теперь путешествующие кыргызстанцы, а также гости страны могут приобрести новые смартфоны и аксессуары к ним по доступным ценам, быстро и оперативно решить любые вопросы обслуживания: пополнить мобильный счет, восстановить сим-карту, подключить услугу «Роуминг», а также получить практические советы по выбору наиболее подходящего тарифа в любое время. Новый MegaStore в Международном аэропорту «Манас» расположен на 1-м этаже в зоне прилета и работает круглосуточно.

По случаю праздничного открытия всем абонентам доступны приятные бонусы и презенты, а именно:

  • 21 августа при покупке Honor 8X в данном MegaStore будет предоставлен Present Box в ПОДАРОК, который включает в себя фирменные наушники, кольцо для смартфона и термокружку;
  • в течение трех дней при приобретении любой модели телефона на сумму свыше 5 тысяч сомов абоненту предоставляется номер категории «Золото» в коде 999 БЕСПЛАТНО.

Добро пожаловать в MegaStore, здесь вы сможете приобрести новый смартфон себе или в подарок своим близким по выгодной цене!

Следите за новостями компании на страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Odnoklassniki, а также на официальных сайтах megacom.kg и ms.kg.

Будьте в центре megaсобытий!
Ссылка:
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
Подберите идеальный подарок своим близким в MegaStore
Приобретите смартфоны Huawei в рассрочку в MegaStore
Популярные новости
&laquo;Нам угрожали связями в&nbsp;судах&raquo;: в&nbsp;Бишкеке развернулась битва за&nbsp;&laquo;золотую&raquo; землю «Нам угрожали связями в судах»: в Бишкеке развернулась битва за «золотую» землю
Новый мобильный оператор &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; начал работу в&nbsp;тестовом режиме Новый мобильный оператор «КТ Мобайл» начал работу в тестовом режиме
Ремонт аэропорта &laquo;Кербен&raquo; завершен Ремонт аэропорта «Кербен» завершен
Интернет от&nbsp;Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц Интернет от Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц
Бизнес
Новый MegaStore в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уже распахнул свои двери Новый MegaStore в аэропорту «Манас» уже распахнул свои двери
&laquo;Умная&raquo; оплата налога на&nbsp;автотранспорт без комиссии через MegaPay «Умная» оплата налога на автотранспорт без комиссии через MegaPay
&laquo;Бакай Банк&raquo; выпустил новую карту Исламского финансового центра «Бакай Банк» выпустил новую карту Исламского финансового центра
Ремонт аэропорта &laquo;Кербен&raquo; завершен Ремонт аэропорта «Кербен» завершен