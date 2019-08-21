Новый MegaStore в аэропорту «Манас» уже распахнул свои двери

Уделяя особое внимание удобству и комфорту своих абонентов, отечественный мобильный оператор MegaCom продолжает расширять филиальную сеть MegaStore во всех регионах страны.

21 августа открыл свои двери новый центр продаж и обслуживания современного формата, расположенный в Международном аэропорту «Манас».

Теперь путешествующие кыргызстанцы, а также гости страны могут приобрести новые смартфоны и аксессуары к ним по доступным ценам, быстро и оперативно решить любые вопросы обслуживания: пополнить мобильный счет, восстановить сим-карту, подключить услугу «Роуминг», а также получить практические советы по выбору наиболее подходящего тарифа в любое время. Новый MegaStore в Международном аэропорту «Манас» расположен на 1-м этаже в зоне прилета и работает круглосуточно.

По случаю праздничного открытия всем абонентам доступны приятные бонусы и презенты, а именно:

21 августа при покупке Honor 8X в данном MegaStore будет предоставлен Present Box в ПОДАРОК, который включает в себя фирменные наушники, кольцо для смартфона и термокружку;

в течение трех дней при приобретении любой модели телефона на сумму свыше 5 тысяч сомов абоненту предоставляется номер категории «Золото» в коде 999 БЕСПЛАТНО.

Добро пожаловать в MegaStore, здесь вы сможете приобрести новый смартфон себе или в подарок своим близким по выгодной цене!

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