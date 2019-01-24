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Бизнес

Приобретите смартфоны Huawei в рассрочку в MegaStore

Успейте приобрести многофункциональные смартфоны Huawei по небывало низким ценам в рассрочку и без первоначального взноса в MegaStore в ГУМ «Чынар» и на рынке «Дордой»!

Смартфоны Huawei успели зарекомендовать себя своей прочностью, качеством и надежностью. В MegaStore представлен большой выбор аппаратов этого бренда, что позволяет каждому легко найти подходящий телефон себе или в подарок своим близким по самым выгодным условиям.

К примеру, вы можете приобрести Huawei Y5 Lite 2018 16 Gb всего за 4 990 сомов. Технические характеристики девайса полностью отвечают всем современным потребностям пользователей:

  • операционная система Android 8.1;
  • поддержка двух SIM-карт;
  • разрешение экрана 1440 x 720;
  • камера 8 МП, автофокус;
  • память 16 Gb, слот для карты памяти до 256 Gb;
  • поддержка 3G, 4G LTE, LTE-A, Wi-Fi, Bluetooth, GPS;
  • объем оперативной памяти 1 Gb;
  • аккумулятор 3020 мА⋅ч.

Рассрочка оформляется в MegaStore в партнерстве с «Бакай Банком» и микрокредитной компанией «Мол Булак». Для оформления потребуются всего 15 минут и минимальный пакет документов: паспорт и справка о заработной плате/банковская выписка обслуживающегося лица по зарплатному проекту у любого банка КР.

Поторопитесь с покупкой, ведь акция завершится уже 31 января 2019 года!
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