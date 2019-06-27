Лето с Beeline: отличные связь и интернет на северном и южном берегах Иссык-Куля

Специально для тех, кто переживает, что не сможет в полной мере поддерживать связь с родными и друзьями, находясь на отдыхе в пансионате или отправившись в путешествие вокруг озера, — все под контролем! Ведь Beeline увеличил свое присутствие и мощность уже существующих станций вокруг озера Иссык-Куль. Неважно, на каком — северном или на южном — берегу вы решите провести свой отдых, быть на связи — это просто, ведь Beeline работает для того, чтобы вы всегда были доступны.

Всего вокруг озера Иссык-Куль запущены 33 новые 4G-станции и 41 с 3G-интернетом. В целом высокоскоростным интернетом охвачены все населенные пункты на обоих берегах озера.

Кроме того, для всех гостей Кыргызстана, которые приехали к нам на отдых, Beeline предлагает уникальный тариф «Летний».

Это специальный тариф (его нет в свободной продаже для граждан КР), разработанный для туристов и гостей страны с учетом их запросов и нужд.

Sim-карты с тарифом «Летний» раздают и продают в аэропорту, точках продаж по трассе на Иссык-Куль, пансионатах, отелях, на границе с Казахстаном, а также некоторые туроператоры.

Тариф рассчитан на то, чтобы абонент, оказавшись в республике в гостях, чувствовал себя спокойно и не был лимитирован.

Абоненту дается 200 минут на звонки на Beeline в Россию и Казахстан, а также 200 ГБ интернета на социальные сети и 10 ГБ на все остальное.

Такой пакет обойдется иностранцу в 200 сомов и рассчитан на 10 дней.

На этом приятные сюрпризы для гостей Кыргызстана не заканчиваются. При активации sim-карты с тарифом «Летний» абоненту придет SMS-сообщение с информацией о скидках в кафе, пансионатах, сувенирных магазинах и различных видах развлечений. Они разработаны специально для иностранных туристов и доступны клиентам тарифа «Летний».

Делиться своими впечатлениями от отдыха — это просто. Оставайтесь на связи с Beeline все лето!