Абонент победил. В Beeline можно подобрать тариф под себя

Впервые в Кыргызстане правила диктует не мобильный оператор, а абонент. Клиенты Beeline теперь могут настроить тариф так, как им удобно.

В чем главный минус почти всех тарифов от сотовых компаний? Правильно, за тебя заранее решили, что больше нужно. И никакой возможности что-то изменить нет вообще. Тебе хочется больше звонков вместо пары лишних гигабайт интернета? Нет, так не получится. Нужно менять тариф, который хорошо подходит для звонков, но там будет мало интернета.

«В наш контакт-центр поступает множество звонков от клиентов. И очень часто они просят немного изменить условия тарифа, чтобы он был им более удобен. Желания абонента — главное для Beeline. Мы работаем в первую очередь для того, чтобы клиентам было удобно. Так и появился новый тариф «Твой выбор», — рассказали в компании.

Особенность тарифа «Твой выбор» в том, что изначально нет каких-либо ограничений. Человек может подстроить под себя абсолютно все опции, которые предлагает на сегодня сотовый оператор.

На выбор абоненту предлагают сразу 17 (!) комбинаций, которые он может настроить так, как это будет удобно ему.

Чтобы подобрать себе тариф, нужно зайти на сайт компании Beeline в раздел «Тарифы». В самом центре сразу же красуется большой баннер с тарифом «Твой выбор». Жмем на баннер и начинаем выбирать. Первый бонус: Beeline предоставляет по этому тарифу безлимитные звонки и СМС внутри сети.

Большой плюс в том, что человек может подобрать под себя не только нужное количество интернета, но и возможность звонить на другие сети бесплатно.

Однако придется выбрать либо большой пакет интернета, либо звонки на другие сети. Проще говоря, чем больше в пакете интернета, тем меньше бесплатных звонков. И наоборот. На выбор абоненту предлагается три пакета стоимостью 60, 90 и 145 сомов в неделю. Например, в пакете стоимостью 60 сомов можно получить максимально 15 минут звонков вне сети, но тогда не будет интернета. Или же за ту же сумму можно купить 6 гигабайт интернета на семь дней, однако без возможности бесплатно звонить.

Чем выше стоимость пакета, тем больше гигабайт интернета или бесплатных минут можно получить. Но при этом необязательно кидаться в крайности и выбирать между звонками или интернетом.

Специальная шкала позволяет найти оптимальный баланс между желанием звонить и сидеть в соцсетях.

Я решила тоже попробовать, тем более что давно являюсь абонентом Beeline и знаю, что подвоха ждать не нужно. Все будет именно так, как заявлено. А еще я выяснила, что большинство сотрудников самой компании сейчас пользуются именно тарифом «Твой выбор».

Честно говоря, такой подарок от Beeline в первые несколько минут ввел в ступор. Я никак не могла решить, что же мне больше нужно. Да и вариантов столько, что так сразу и не определишься, какой из них оптимальный.

Итак, я решила получить за 60 сомов 4 гигабайта интернета и 5 минут звонков вне сети на семь дней. Набираем команду *555#6021#, и все готово. Можно смело пользоваться.

17 комбинаций — это много. Поэтому с первого раза сложно будет понять, какой же вариант для вас наиболее подходящий. Поэтому можно смело менять пакеты, пробовать разные варианты, тем более что деньги за смену пакета не взимаются.