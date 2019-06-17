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Бизнес

Аэропорты «Манас» и «Мюнхен» подписали меморандум о сотрудничестве

В международном аэропорту «Манас» состоялась встреча руководства ОАО «Международный аэропорт «Манас» с руководством управляющей компании международного аэропорта «Мюнхен» при участии заместителя министра транспорта и дорог Кыргызстана Женишбека Ногойбаева.

В рамках встречи между ОАО «Международный аэропорт «Манас» и ОсОО «Международный аэропорт «Мюнхен» подписан меморандум о сотрудничестве с целью укрепления деловых отношений в области следующих проектов:

— обмен опытом в сфере управления и развития аэропортов;
— оказание помощи в обучении персонала и обмене экспертами;
— проектное сотрудничество в области развития аэропортовой инфраструктуры, коммерческой деятельности и др.

После подписания меморандума для гостей проведена экскурсия по аэропорту «Манас» и воздушно-грузовому центру ЗАО «Компания Манас Менеджмент», осуществляющему деятельность на территории аэропорта.
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