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Бизнес

ОАО «МАМ» просит всех пассажиров заблаговременно приезжать в столичный аэропорт

ОАО «Международный аэропорт «Манас» напоминает об ограничении движения в Бишкеке в период проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В связи с этим ОАО «МАМ» убедительно просит всех вылетающих пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт во избежание опоздания на регистрацию и вылет.

С 12 по 15 июня 2019 года автодорога от аэропорта «Манас» до госрезиденции «Ала-Арча» будет временно перекрываться. Приостанавливать движение транспорта будут практически на всех центральных улицах города.

Напомним, 13-14 июня 2019 года под председательством Кыргызстана в Бишкеке состоится саммит ШОС. Для участия в саммите глав государств членов ШОС приедут руководители 11 стран: России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. В качестве наблюдателей в мероприятии будут участвовать президенты Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии.
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