18:17
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

ОАО «МАМ» просит пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт

ОАО «Международный аэропорт «Манас» напоминает об ограничении движения в Бишкеке в период проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В связи с этим ОАО «МАМ» убедительно просит всех вылетающих пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт во избежание опоздания на регистрацию и вылет.


С 12 по 15 июня 2019 года автодорога от аэропорта «Манас» до госрезиденции «Ала-Арча» будет временно перекрываться. Перекрываться будут практически все центральные улицы города.

Напомним, 13-14 июня 2019 года под председательством Кыргызстана в Бишкеке состоится саммит ШОС. Для участия в саммите глав государств  членов ШОС приедут руководители 11 стран: России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. В качестве наблюдателей в мероприятии будут участвовать президенты Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии.
Ссылка:
просмотров: 343
Версия для печати
Материалы по теме
Международный аэропорт «Манас» готов к приему гостей ШОС
Открылся новый рейс Алматы — Ош — Алматы
ОАО «Международный аэропорт «Манас» поздравило детей с праздником
Открывается новое авиасообщение по маршруту Бишкек — Шарджа
ОАО «МАМ» создает условия для комфортного пребывания ЛОВЗ в аэропортах
В аэропорту «Манас» встретили первых туристов летнего сезона из Польши
С 7 июня 2019 года открывается регулярный рейс по маршруту Ош — Алматы
Сотрудники ОАО «МАМ» приняли участие в спартакиаде
Ветеранов ВОВ поздравило ОАО «Международный аэропорт «Манас»
Главная воздушная гавань страны отметила свое 44-летие вместе с пассажирами
Популярные новости
Открылся новый рейс Алматы&nbsp;&mdash; Ош&nbsp;&mdash; Алматы Открылся новый рейс Алматы — Ош — Алматы
Тариф &laquo;Переходи на&nbsp;О! 30&nbsp;дней&raquo; стал еще лучше! Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!
В&nbsp;&laquo;Яндекс.Такси&raquo; появилась возможность создать аккаунты для бизнеса и&nbsp;семьи В «Яндекс.Такси» появилась возможность создать аккаунты для бизнеса и семьи
&laquo;Персональный консьерж&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: бесплатный помощник 24/7 по&nbsp;всему миру «Персональный консьерж» от «Бакай Банка»: бесплатный помощник 24/7 по всему миру
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; просит пассажиров заблаговременно приезжать в&nbsp;аэропорт ОАО «МАМ» просит пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт
Ловите момент. Как прошло первое масштабное бизнес-событие в&nbsp;Бишкеке Ловите момент. Как прошло первое масштабное бизнес-событие в Бишкеке
Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; готов к&nbsp;приему гостей ШОС Международный аэропорт «Манас» готов к приему гостей ШОС
Смартфоны Samsung Galaxy A&nbsp;в&nbsp;кредит на&nbsp;выгодных условиях в&nbsp;MegaStore Смартфоны Samsung Galaxy A в кредит на выгодных условиях в MegaStore