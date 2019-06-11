ОАО «МАМ» просит пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт

ОАО «Международный аэропорт «Манас» напоминает об ограничении движения в Бишкеке в период проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В связи с этим ОАО «МАМ» убедительно просит всех вылетающих пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт во избежание опоздания на регистрацию и вылет.



С 12 по 15 июня 2019 года автодорога от аэропорта «Манас» до госрезиденции «Ала-Арча» будет временно перекрываться. Перекрываться будут практически все центральные улицы города.



Напомним, 13-14 июня 2019 года под председательством Кыргызстана в Бишкеке состоится саммит ШОС. Для участия в саммите глав государств — членов ШОС приедут руководители 11 стран: России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. В качестве наблюдателей в мероприятии будут участвовать президенты Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии.