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Бизнес

Международный аэропорт «Манас» готов к приему гостей ШОС

ОАО «Международный аэропорт «Манас» полностью готово к приему участников и членов делегаций саммита стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В Кыргызстан прилетят 12 лидеров ШОС и государств-наблюдателей. К приему высоких гостей ОАО «Международный аэропорт «Манас» начало готовиться в январе 2019 года. В терминале «Манас-2», где будут встречать глав государств, проведены ремонтные работы. Так, в президентском и премьерском залах обновлена мебель, а на перроне установлен большой LED-экран современной конфигурации.

Работы по озеленению и благоустройству дорог с установкой вывесок и баннеров проведены на трассе с 30 километра до 6 поста аэропорта, на привокзальной и внутренней территории воздушной гавани. Также подготовлена вся соответствующая техника, которая будет задействована во время обслуживания воздушных судов глав государств ШОС.

Напомним, 13-14 июня 2019 года под председательством Кыргызстана в Бишкеке состоится саммит ШОС. Для участия в саммите глав государств  членов ШОС приедут руководители 11 стран: России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. В качестве наблюдателей в мероприятии будут участвовать президенты Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии.

 
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