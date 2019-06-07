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Бизнес

Открылся новый рейс Алматы — Ош — Алматы

В международном аэропорту «Ош» сегодня, 7 июня, торжественно встретили новый рейс Алматы — Ош — Алматы авиакомпании QAZAQ Air. Первым рейсом из Алматы на воздушном судне Bombardier Q400 NextGen прилетели 64 пассажира.

По традиции воздушное судно приветствовали водяной «аркой триумфа». На встречу с пассажирами первого рейса между южными столицами дружеских стран — Кыргызстана и Казахстана — прибыли вице-мэр Оша Асылбек Топчиев, консул Казахстана в южной столице Данияр Атанов, и. о. председателя правления авиакомпании QAZAQ Air Адель Даулетбек, представители МИД КР, директор Ошского филиала ОАО «Международный аэропорт «Манас» Талантбек Ысаков и др.

Также в праздничной обстановке проходила регистрация на рейс Ош — Алматы. Ранее авиакомпания объявила о бесплатном полете в Алматы из южной столицы КР, если пассажиры пришли на регистрацию в национальных кыргызских или казахских нарядах. Так, четыре пассажира выполнили условия и бесплатно вылетели в южную столицу Казахстана.

Пассажиры, улетающие в Алматы, а также прибывшие в Ош, отметили комфортабельность и удобство данного рейса.

В своем выступлении директор ОФ ОАО «МАМ» Талантбек Ысаков подчеркнул важность и значимость события для компании в частности и в целом для жителей и гостей Оша и южного региона страны (Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области).

«Вопрос открытия регулярного рейса прорабатывался давно. Благодаря совместным усилиям и переговорам принято решение о начале полетов летом этого года. Стоит отметить, что такой рейс не выполнялся со дня обретения республикой независимости», — сказал он.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по пятницам и воскресеньям.
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