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Бизнес

ОАО «Международный аэропорт «Манас» поздравило детей с праздником

ОАО «Международный аэропорт «Манас» поздравило детей-сирот и детей из малоимущих семей Аламединского района Чуйской области с Международным днем защиты детей.

Торжественное мероприятие для 117 детей состоялось в Доме культуры имени Чокморова 31 мая 2019 года. 

Аламединская районная государственная администрация организовала для детей праздничный концерт, где с танцевальными и песенными номерами выступили молодые таланты района. В свою очередь ОАО «МАМ» оказало спонсорскую помощь детям в виде продуктовых пакетов и книжных изданий для организации их досуга во время летних каникул – классическая и художественная литература, кыргызские сказания и сказки, вошедшие в школьную программу.

ОАО «МАМ» шефствует над детьми-сиротами Аламединского района Чуйской области с 2001 года.
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