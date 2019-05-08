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Бизнес

Цифровые навыки. Как Beeline учил школьников цифровой грамотности

За полгода более 16 тысяч школьников обучались цифровой грамотности и интернет-безопасности благодаря специальной программе мобильного оператора Beeline.

С ноября 2018 года по апрель 2019-го Beeline провел уроки цифровой грамотности в 80 школах по всей стране. Всего в проекте приняли участие 16,6 тысячи школьников 5-11-х классов. При этом продолжительность тренингов была адаптирована для каждой возрастной категории. И если в 5-7-х классах уроки шли не менее 40 минут, то в 8-11-х классах — уже не менее 2,5 часов.

В курс были включены тесты по профессиональной ориентации. Они вызвали большой интерес среди школьников, особенно выпускных классов.

Тренинги по цифровой грамотности — это не просто скучные лекции с кучей непонятных терминов. У Beeline стоит цель провести тренинги не просто для галочки. В компании хотели научить школьников правильно и эффективно использовать современные технологии, рассказав об этом простым и доступным языком. Именно поэтому в проект вовлечены волонтеры молодежной студенческой организации AIESEC, которые могут легко и просто рассказать о сложных вещах.

Ребят знакомили с основами мобильного этикета, интернет-безопасности, рассказали о функционале смартфонов, их технических возможностях для обучения и развития. Кроме того, школьников учили тому, как противостоять интернет-мошенничеству и использовать цифровые услуги для саморазвития.

На тренингах волонтеры из AIESEC проводили онлайн-тест, который автоматически высчитывал склонность школьников к той или иной профессии.

«Не так давно многие еще не знали, в чем преимущество смартфонов и как эффективно пользоваться интернетом. Но сегодня ситуация изменилась. Рост цифровой грамотности, несомненно, связан и с тем фактом, что сейчас уже каждый второй житель Кыргызстана пользуется смартфоном, который значительно больше, чем телефон, и фактически выполняет функции портативного компьютера», — подчеркнули в компании Beeline.

Проект реализуется с 2013 года. Начинался он в рамках программы повышения уровня мобильной грамотности. За пять лет проект охватил более 5 тысяч человек. Первые факультативные занятия в школах проводились только для учеников 5-7-х классов.

«Сейчас мы расширили аудиторию, включив в проект старшие классы и дополнив перечень тем, не ограничиваемся только мобильной грамотностью. Beeline трансформируется из телекоммуникационного оператора в современную digital-компанию. Поэтому мы стремимся не только предоставлять коммуникационные и цифровые услуги, но и способствовать развитию цифровой экосреды, содействовать молодому поколению в приобретении цифровых навыков, создавая для них специализированные площадки не только для обучения, но и применения новых знаний», — сказала курирующая социальные проекты компании директор по правовым вопросам Beeline-Кыргызстан Галина Кучерявая.
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