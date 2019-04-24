За пять лет ОАО «МАМ» выплатило дивидендов более 2 миллиардов сомов

За последние пять лет ОАО «Международный аэропорт «Манас» исполнило обязательства по дивидендам на сумму 2 миллиарда 58 миллионов 749 тысяч сомов.​ ​

По итогам 2018 года консолидированная чистая прибыль с учетом работы дочерних предприятий составила 1 миллиард 631 миллион 352 тысячи сомов. Без учета работы дочерних предприятий чистая прибыль — 1 миллиард​ 672 миллиона 374 тысячи сомов.

Общий размер доходов ОАО «МАМ» по итогам 2018 года оценивается в 4 миллиарда 717 миллионов 32 тысячи сомов.

За последние пять лет ОАО «МАМ» перечислило в бюджет Кыргызской Республики налогов и отчислений в Социальный фонд 3 миллиарда 374 миллиона 598 тысяч сомов. Из них в 2018 году компания пополнила казну на 880 миллионов 447 тысяч сомов.