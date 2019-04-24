19:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

За пять лет ОАО «МАМ» выплатило дивидендов более 2 миллиардов сомов

За последние пять лет ОАО «Международный аэропорт «Манас» исполнило обязательства по дивидендам на сумму 2 миллиарда 58 миллионов 749 тысяч сомов.​ ​

По итогам 2018 года консолидированная чистая прибыль с учетом работы дочерних предприятий составила 1 миллиард 631 миллион 352 тысячи сомов. Без учета работы дочерних предприятий чистая прибыль — 1 миллиард​ 672 миллиона 374 тысячи сомов.

Общий размер доходов ОАО «МАМ» по итогам 2018 года оценивается в 4 миллиарда 717 миллионов 32 тысячи сомов.

За последние пять лет ОАО «МАМ» перечислило в бюджет Кыргызской Республики налогов и отчислений в Социальный фонд 3 миллиарда 374 миллиона 598 тысяч сомов. Из них в 2018 году компания пополнила казну на 880 миллионов 447 тысяч сомов.
Ссылка:
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО «МАМ»
Обеспечение авиационной безопасности — одна из приоритетных задач ОАО «МАМ»
В первом квартале 2019 года ОАО «МАМ» обслужило более 795 тысяч пассажиров
Аэропорт «Манас» принял первый рейс Алматы — Бишкек авиакомпании Qazaq Air
Взлетную полосу аэропорта «Ош» удлинили на 400 метров
Сотрудники ОАО «Международный аэропорт «Манас» вышли на двухдневный субботник
Музыкальный сюрприз от ОАО «Международный аэропорт «Манас» в честь 8 Марта
Апгрейд аэропортов. Как перестраивают воздушные гавани Кыргызстана
ОАО «МАМ» проводит ремонт в аэропорту «Исфана»
Назначен новый председатель правления аэропорта «Манас»
Популярные новости
#СУПЕРВЫГОДНЫЙ тариф от&nbsp;MegaCom: платите меньше, получайте больше! #СУПЕРВЫГОДНЫЙ тариф от MegaCom: платите меньше, получайте больше!
Garsu Рasaulis намерена защищать репутацию во&nbsp;всех юрисдикциях Garsu Рasaulis намерена защищать репутацию во всех юрисдикциях
Кыргызстан первый в&nbsp;СНГ по&nbsp;охвату населения 4G&nbsp;и&nbsp;дешевизне мобильного интернета Кыргызстан первый в СНГ по охвату населения 4G и дешевизне мобильного интернета
О! представил пилотный инновационный проект на&nbsp;телекоммуникационном форуме О! представил пилотный инновационный проект на телекоммуникационном форуме
Бизнес
За&nbsp;пять лет ОАО &laquo;МАМ&raquo; выплатило дивидендов более 2&nbsp;миллиардов сомов За пять лет ОАО «МАМ» выплатило дивидендов более 2 миллиардов сомов
Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО &laquo;МАМ&raquo; Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО «МАМ»
Обеспечение авиационной безопасности&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;приоритетных задач ОАО &laquo;МАМ&raquo; Обеспечение авиационной безопасности — одна из приоритетных задач ОАО «МАМ»
&laquo;Росинбанк&raquo; снизил процентные ставки по&nbsp;бизнес-кредитованию «Росинбанк» снизил процентные ставки по бизнес-кредитованию