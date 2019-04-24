Обеспечение авиационной безопасности — одна из приоритетных задач ОАО «Международный аэропорт «Манас». Об этом 24 апреля 2019 года на очередном годовом собрании акционеров сообщил председатель правления ОАО «МАМ» Нурлан Акматов.

По его словам, в 2018-м ОАО «МАМ» находилось в процессе реализации стратегии наращивания конкурентоспособности, применения гибкой тарифной политики и увеличения перечня предоставляемых авиационных и неавиационных услуг.

«За последние пять лет количество рейсов предприятия увеличилось на 2 тысячи 678, или на 9,4 процента, а количество пассажиров выросло на 527 тысяч 940 человек, или на 17,8 процента. В 2018 году наблюдается увеличение международных рейсов по дальнему зарубежью на 636 рейсов, или 2,4 процента, а пассажиропоток по международным направлениям увеличился на 66 тысяч 486 человек, или на 2,9 процента. Также увеличился грузопоток на 3 тысячи 394 тонны, или на 11 процентов», — отметил Нурлан Акматов.

Председатель правления ОАО «МАМ» поделился планами по модернизации и реконструкции инфраструктуры предприятия: открытие зала международного вылета в АВК-2 аэропорта «Манас», реконструкция подстанции 110/35/10 киловольт АВК «Манас», реконструкция перрона и строительство грузового терминала в аэропорту «Ош», а также расширение зданий аэровокзала региональных аэропортов «Исфана» и «Кербен».