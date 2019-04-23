В первом квартале 2019 года ОАО «МАМ» обслужило более 795 тысяч пассажиров

По итогам первого квартала 2019 года общий пассажиропоток ОАО «Международный аэропорт «Манас» составил 795 тысяч 441 пассажир.

Из них внутренние авиалинии — 296 тысяч 316 человек, международные — 499 тысяч 125.

За этот период ОАО «Международный аэропорт «Манас» обслужило 7 тысяч 129 рейсов.

По международным направлениям — 4 тысячи 553, а по внутренним направлениям количество рейсов составило 2 тысячи 576.

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