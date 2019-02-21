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Бизнес

В Бишкеке откроется Black Star Burger

Скоро в Бишкеке откроется ресторан Black Star Burger известного рэпера Тимати. Об этом сообщили на официальной страничке Black Star Burger и отметили @bish_blackstarburger в сториз в Instagram.

Уже известно расположение — он открывается в торгово-развлекательном центре Asia Mall.

Как заявляют владельцы франшизы, это будет так называемое техническое открытие — заведение начнет принимать посетителей. На официальное открытие прилетит сам Тимати.

Компания Black Star Burger, основанная в 2016 году, является совместным проектом бизнесмена Юрия Левитаса и музыкального лейбла Тимати Black Star. Бургерные Тимати являются одними из самых модных заведений и уже работают в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Грозном, Воронеже, Перми, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.
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В&nbsp;Бишкеке откроется Black Star Burger В Бишкеке откроется Black Star Burger
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