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Бизнес

Beeline: У любви нет даты

В канун Дня святого Валентина Beeline выпустил ролик длительностью 59 секунд, который призывает проявлять свои чувства каждый день. Нарезка вызвала симпатию как у сторонников, так и у противников популярного праздника.
 
Герои ролика — кыргызстанцы, которые признаются в любви и запечатлевают важные моменты своей жизни с помощью услуг оператора.
 
«Необязательно выделять отдельную дату для того, чтобы рассказать о своей любви. Она появляется, растет и развивается круглый год, и один-единственный день для проявления чувств в некотором смысле ограничивает нас.
 
Наша компания объединяет миллионы абонентов и сотни тысяч пар, которые встречаются, любят, женятся, расстаются. Мы уверены, что они любят и говорят о своей любви без привязки к датам. Мы бы хотели, чтобы они могли это делать каждый день и имели такую возможность, несмотря на расстояния и другие препятствия. А мы всегда готовы им в этом помочь. Любовь, она ведь не про даты, а про людей и их чувства», — прокомментировал начальник отдела маркетинговых коммуникаций Beeline Эрмек Джуматаев.
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